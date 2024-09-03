Cezasızlık ölüme yol açıyor: Erkekler, bir ayda 33 kadını öldürdü

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları sürerken yetersiz cezalandırma politikaları nedeniyle her gün en az bir kadın katlediliyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 ağustos ayı raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 33 kadın öldürüldü; 24 şüpheli kadın ölümü yaşandı.

Ağustos ayında 33 kadından 9’u boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü. 2’si ekonomik bahanelerle, 4’ü annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü.

18'İNİN ÖLDÜRÜLME NEDENİ BİLİNMİYOR

Ağustos ayında öldürülen 33 kadının 10’u evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 6’sı babası, 3’ü tanıdığı biri, 2’si akrabası, 2’si oğlu, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kardeşi tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların yüzde 30’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 12’si evinde, 8’i sokakta, 5’i ıssız bir yerde, 3’ü su ve kenarında, 2’si arabada, 1’i işyerinde öldürülmüştür. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 36’sı evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH KULLANILDI

Bu ay öldürülen kadınların 12’si ateşli silahlarla, 11’i kesici aletle, 4’ü boğularak, 4’ü darp edilerek, 1’i yakılarak öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü silah tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 36’sı ateşli silah ile öldürüldü.