Cezasızlık politikaları kampüslere yansıyor

Haber Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, 11 ay boyunca taciz iddiaları ile hakkında şikâyette bulunulan öğretim görevlisi Mücahit Bora ile ilgili okul yönetiminin henüz bir açıklama yapmamasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Eğitim Fakültesi Caffetto önünde yapılması planlanan açıklama için onlarca çevik kuvvet ekibi konuşlandırılırken, öğrenciler duruma tepki gösterdi. Açıklamada, “Güvenli kampüs, güvenli yaşam”, “Kadın yaşam özgürlük” ve “Koruma, aklama, yargıla” sloganları atıldı.

Yapılan açıklamada, kadınların maruz bırakıldığı baskı ve şiddetin, iktidarın cezasızlık politikalarıyla büyütüldüğünü kaydedilirken “Üniversitelerde kurulu cinsel tacizi önleme birimleri, bünyesinde bulundurduğu akademisyen, avukat, psikolojik danışman ve yürüttüğü aydınlatma faaliyetleri sayesinde, şiddeti ve tacizi önleyici bir birim olma hedefindedir” denildi.