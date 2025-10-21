Cezasızlık politikalarına son verin

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın aydınlatılması amacıyla birçok kentte eş zamanlı açıklamalar yaptı.

Açıklamalarda, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, barolar, kadın hakları merkezleri ve tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan İHD ‘‘Cezasızlık politikalarına son verin’’ dedi.

Ankara Kadın Platformu üyeleri de dün Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı.