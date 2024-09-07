Cezasızlık politikası hedef haline getiriyor

Haber Merkezi

Veteriner hekimlere yönelik şiddet vakalarındaki artış, endişe verici boyutlara ulaştı. Son olarak Ordu’nun Altınordu ilçesinde, bir serbest veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerine tedavi ettikleri hayvanın sahibi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Yaşanan olaya tepki gösteren Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), yaptığı açıklamada, tüm uyarılara rağmen yetkililerin bu soruna karşı yeterli adımlar atmamasının şiddet olaylarını daha da körüklediğini belirtti.

Açıklamada, cezasızlığın veteriner hekimleri hedef haline getirdiği ve şiddetin boyutunu kabul edilemez bir noktaya taşıdığı vurgulandı. Yetkililere çağrı yapılarak “Veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmaları gerekiyor. Acil önlem alınması şart” denildi.