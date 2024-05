Cezasızlık saldırıyı cesaretlendiriyor

Eyüpsultan’da, öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan için eğitim sendikaları ortak basın açıklaması düzenledi. “Cezasızlık şiddeti cesaretlendirmektedir" diyen eğitimciler, bugün iş bırakarak alanlara çıkacak.

Haber Merkezi

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan, daha önce okuldan kovulan öğrenci Y.K. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından dün okul önünde, Eğitim-Sen İstanbul 4 Nolu Şube, Eğitim Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube, Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 Nolu Şube, Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube ve Özel Öğretmenler Sendikası ortak basın açıklaması düzenledi.

Sendikalar adına açıklamayı yapan öğretmen Filiz Tiryaki, "Evde, sokakta, okulda ve hayatın her alanında görülen şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Maalesef son zamanlarda okullarımız da bu şiddet atmosferi içerisinde darp, taciz, mobbing, yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin bir parçası olabiliyor. Oysa eğitim sistemlerinde öğretmenler, toplumda şiddet olaylarının önlenmesinde kritik bir görev ve misyona sahiplerken, ülkemizde uygulanan yanlış eğitim politikalarıyla eğitimin edilgen bir öğesine indirgenmiş ve şiddet ortamının bir mağduru hâline getirilmişlerdir. Bu vahim durum; öğrenci ve veliler nezdinde öğretmenleri eğitim sisteminin tüm sorunlarının kaynağı olarak gösteren, MEB destekli şikayet mekanizmaları ile itibarsızlaştıran ve eğitim sistemindeki nitelik kaybıyla öğretmenlik mesleğini değersizleştiren bir sürecin sonucunda oluşmuştur. Bu süreç sonucunda eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet, tüm eğitim sistemini etkilemekte, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanları korku ve her türlü güvensizlik duygusuyla baş başa bırakılmaktadır. Bu korku ve güvensizlik duygusunun en önemli nedenlerinin başında eğitim emekçilerine yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddet uygulayan kişilerin cezasızlık politikaları ile korunmaları gelmektedir. Çünkü bu cezasızlık politikaları şiddet suçu işleyen problemli kişilikleri cesaretlendirmektedir" diye konuştu.

Tiryaki açıklamasının devamında, "Her geçen gün, her öğretmene yönelik bir şiddet uygulandığında, her eğitim emekçisi arkadaşımızı şiddette kurban verdiğimizde bu konu ile ilgili bir düzenleme yapılmasının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin; 'Hiçbir öğretmenimizin bu süreçlerde mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi ve eğitim ortamlarındaki her bir ferdimizi korumaya yönelik varsa gerekli mevzuat güncellemelerini ivedilikle gerçekleştireceğiz’ sözünün üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbir düzenlemenin henüz yapılmamış olması, yaşanılan bu acı olay ile öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlere yönelik şiddetin caydırıcı hapis cezaları ile cezalandırılmasını içerecek şekliyle yeniden düzenlenmesini bir kere daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKACAKLAR

Öğretmenler bugün iş bırakarak şiddete ve baskıya karşı yurt çapında sokağa dökülecek. Ankara'da TBMM önüne yürüyecek öğretmenler İstanbul ve diğer illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önlerinde eylem yapacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin dört eğitim sendikasının başkanlarıyla görüştü. Görüşmeye dair bilgi veren Eğitim Sen Genel Başkanı şunları söyledi: “Toplantıda bugüne kadar defalarca randevu taleplerimizin reddedildiğini aktardık. Müfredat ve eğitimi içeren sorunlarda eğitimin paydaşlarının dikkate alınmadığını aktardık. Her zaman ‘yaptım oldu’ şeklinde hareket edildiğini ifade ettik. Bir gecede Eğitim-Bir Sen’lilerin okullara müdür yapıldığını, bizim üyelerimizin bir gecede açığa alındığını söyledik. Bu nedenlerle de ortak toplantıya katılmadık.”