Cezasızlık sürüyor

Haber Merkezi

“Hayata Dönüş Operasyonu” kapsamında 19 Aralık 2000’de 20 cezaevinde gerçekleştirilen operasyonda yaşamını yitirenler katliamın 24’üncü yılında İstanbul, Mersin, Adana, Ankara ve Hatay başta olmak üzere pek çok kentte anıldı. Anma törenlerinde sorumluluğu olan faillerin yargılanması talep edildi. Katliamın yıldönümünde yapılan açıklamalarda, aradan geçen 24 yılda tecrit sisteminin ağırlaştığı ve cezaevlerinde hak ihlallerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan İHD İstanbul Başkanı Gülseren Yoleri, “Katliamdan sağ kurtulan mahpuslar ağır işkence ve tecrit uygulamalarına maruz bırakıldı ve mahpuslar hakkında birçok dava açıldı. Kimyasal gazların kullanıldığı ve dehşetin yaşatıldığı bu operasyonun emrini veren sorumlular ve operasyon sırasında görevli fail kamu görevlileri hakkında açılan davalar ise engellendi” dedi.

Açıklamada sıralanan taleplerin bir kısmı şu şekilde:

• 19 Aralık katliamın yaşanmasında sorumluluğu olan tüm failler yargılanmalı.

• Ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilerek F Tipi, Yüksek Güvenlikli, S Tipi, Y Tipi Hapishaneler kapatılmalı.

• İdare ve Gözlem Kurulları kaldırılmalı.

• Ağır hasta, engelli ve ileri yaşta olan tutuklular tahliye edilmeli.”

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ise “Hayata Dönüş Operasyonu”nda katledilen tutuklular anılırken "F tipi tecrit sistemi, bugün Y tipi, S tipi ve yüksek güvenlikli hapishanelerle yeni bir boyut kazanmıştır" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İnsan yaşamının gözetilmediği, kimyasal gazların kullanıldığı bu katliama devlet tarafından ‘Hayata Dönüş’ adı verilmişti. Katliamın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen kamu görevlileri açısından cezasızlık politikası uygulanmış, hesap sorulmamıştır.”