Cezasızlık ve inkârın gölgesinde 30 yıl

Cumartesi Anneleri’nin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle verdikleri mücadele 30’uncu yılını geride bıraktı. Kayıp yakınları, 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana gözaltında kaybedilen, katledilen, işkence görmüş cansız bedeni kimsesizler mezarlığına gömülen ya da hiç bulunamayan yakınları için mücadele ediyor. 30 yıldır vazgeçmeyen Cumartesi Anneleri, “Cezasızlık ve İnkârın Gölgesinde Kayıpları Aramak” başlıklı panelle mücadelelerini ve adalet arayışlarını konuştu.

İstanbul Beyoğlu Bilim Merkezi'nde yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Sebla Arcan üstlenirken, konuşmacılar arasında Dr. Hülya Dinçer, Doç. Dr. Berke Özenç, Prof. Dr. Mithat Sancar ve kayıp yakını İkbal Eren yer aldı.

KİMLİK MÜCADELESİ

Etkinlikte “Zorla Kaybetmeler, Cezasızlıkla Mücadele ve Hakikat Hakkı” başlıklı bir sunum yapan Dr. Hülya Dinçer, “Zorla kaybetme, yalnızca öldürmek değil, kişinin hukuki varlığını inkâr etmektir. Bu nedenle kayıp mücadelesi bir kimlik ve hafıza mücadelesidir” dedi. Cumartesi Anneleri’nin 700. haftadan bu yana maruz kaldığı yasakların ve haklarında açılan davaların, Türkiye’deki cezasızlık rejiminin geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Dinçer, zaman aşımı uygulamalarının hakikat arayışının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti.

ANAYASAYI SAVUNDULAR

“Toplanma Özgürlüğü ve Mekân Yasakları: Hukuka Aykırı Yasakları Geçersiz Kılan Cumartesi Anneleri” başlıklı sunumuyla konuşan Doç. Dr. Berke Özenç, 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta eylemiyle birlikte Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na çıkmalarının engellenmeye başlandığını hatırlattı. Cumartesi Anneleri’nin mücadelelerinin, toplanma özgürlüğünün mekân ve zaman seçim hakkı açısından tarihsel bir öneme sahip olduğunu dile getiren Özenç, “Tüm engellemelere rağmen Galatasaray Meydanı’nda, Cumartesi günlerinde yapılan bu eylemler, anayasal hakların somut savunusudur” dedi.

YÜZLEŞMEDEN BARIŞ OLMAZ

DEM Parti Urfa Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar da “Geçmişle Yüzleşme, Hesaplaşma ve Geçiş Dönemi Adaleti” başlıklı sunumunda zorla kaybetmeler, faili meçhul cinayetler ve devlet şiddetinin yarattığı kolektif travma ile yüzleşmenin hem toplumsal hem de siyasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Sancar, “Barışın kalıcı hale gelmesi için yüzleşme, hakikat ve adalet birbirinden kopamaz. Bazen ilk aşamada birlikte yürümeyebilirler ama art arda yürümek zorundadırlar. Yüzleşme olmadan adalet, adalet olmadan da barış kalıcı olamaz” dedi.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

“Bir Meydan Bin Hikâye: Cumartesi Annelerinin Tanıklığı” başlıklı sunumuyla, kayıp yakını İkbal Eren, Türkiye’de uzun yıllar boyunca gözaltında kayıpların konuşulmadığını, kaybedilenlerin yakınlarının ise ya sustuğunu ya da susturulduğunu ifade etti. “Ama bir gün devletin bu politikası Cumartesi Anneleri tarafından engellendi” diyen Eren, "İktidarların değişmesine rağmen devletin kayıplar politikasındaki sürekliliğe dikkat çeken Eren, Cumartesi Anneleri’nin mücadelesinin devletin unutturma politikasına karşı bir direniş olduğunu vurguladı. İkbal Eren, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz vazgeçmeyeceğiz. Sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan, failler yargılanmadan, adalet sağlanmada biz vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin” ifadelerini kullandı.