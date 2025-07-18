Cezaya gaz var

Hükümet, yılbaşında yüzde 30 zamlanan asgari ücrete ara zam taleplerine kulaklarını tıkarken bütçeye kaynak yaratmak için yine yurttaşın cebine el attı. Özellikle trafik cezaları ve yol-köprü geçişlerinden sağlanan gelirler dikkat çekici oranda arttı. Trafik cezalarında Hazine’nin kasasına giren tutar bir yılda yüzde 87 artarken zorunlu kullanılan köprü ve yollardan sağlanan gelir de yüzde 65 oranında artış gösterdi.

Bütçenin iki yakasını bir araya getiremeyen hükümet, yurttaşa yüklenmeye devam ediyor. Hazine için önemli bir kaynak haline gelen trafik cezaları, yılın ilk yarısında toplanan para cezalarının yüzde 28’ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 69,1 milyar lira tutarında trafik cezası kesildi, bunun 32,9 milyar lirası tahsil edildi. Bütçede yıl sonuna kadar 55 milyar lira olması beklenen trafik cezalarında yılsonu hedefinin yüzde 60'ı yılın ilk altı ayında toplandı.

2024 yılının aynı döneminde 17,6 milyar lira olan trafik cezası geliri bir yılda yüzde 87,1 arttı. 2024’ün tamamında ise 43,6 milyar lira trafik cezası geliri kaydedilmişti.

KÖPRÜ GELİRİ KATLANDI

Bütçe verileri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kamuya ait otoyol ve köprülerden elde edilen gelirleri de ortaya koydu. Yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle Hazine’nin kasasına Ocak-Haziran döneminde 972 milyon 603 bin lira gelir kaydedildi. Bu kalemde geçen yılın aynı döneminde 586 milyon 173 bin TL olan Hazine’nin geliri, yüzde 65,9 oranında arttı.

Öte yandan Mayıs ayında TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 36 maddelik ölümlü trafik kazalarının azaltılması gerekçesiyle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde cezaların ağır oranlarda artırılmasına yönelik düzenlemenin Ekim ayında Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

YENİLERİ KAPIDA

Düzenlemenin yasalaşması ile ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti tedbiren geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. 2025 yılı bitmeden yürürlüğe girecek olan yeni ceza tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanacak.

Buna göre 30 Aralık’ta hız sınırı yüzde 26 aşılırsa 2 bin 168 lira, Kanunun yürürlüğe girdiği 31 Aralık’ta yüzde 26 aşılırsa 12 bin lira ceza ödenecek. 1 Ocak 2026’da ise Yeniden Değerleme Oranı’na göre ceza tutarları zamlanacak.