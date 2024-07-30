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Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir'de 9 vilayetteki orman ve tarım alanlarında çıkan 13 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ajans Haberleri
  • 30.07.2024 23:30
  • Giriş: 30.07.2024 23:30
  • Güncelleme: 30.07.2024 23:30
Kaynak: AA
Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalara ilişki bilgi verdi.

Ülkenin 9 vilayetindeki orman ve tarım alanlarında yangınlar çıktığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 13 yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne işret edildi.

Açıklamada, ekiplerin 8 yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Cezayir’in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

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