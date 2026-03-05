Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü
Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir Savunma Bakanlığı, ‘BE 1900’ tipi küçük bir askeri nakliye uçağının, başkent Cezayir'in güneyindeki Birinci Askeri Bölge'deki Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştüğünü açıkladı. Uçaktaki 6 kişilik mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.