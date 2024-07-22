Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü

Cezayir'de çoğu merkez ve doğu bölgelerinde olmak üzere son 24 saat içerisinde ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangının söndürüldüğü belirtildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son bir günde ülkenin çeşitli bölgelerindeki 26 yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yangından en çok Kabail bölgesindeki Becaye kenti yakınlarının etkilendiği belirtilen açıklamada, bu bölgedeki 10 yangında ormanların zarar gördüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Ülkenin Mila, Burc Bu Ariric, Skikda, Tizu Vizu ve Tilimsan bölgelerindeki 7 yangının ise söndürüldüğü, 3'ünün halihazırda kontrol altında olduğu kaydedildi.

Güneydeki Biskra ve Menia'nın, orta kısımdaki Media ve Ayn Defla'nın ve güneydeki Guelma bölgelerindeki tarım alanları ve meyve bahçelerini etkileyen 9 yangının da söndürüldüğü bilgisi verildi.