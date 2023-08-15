Cezayir Genelkurmay Başkanı’ndan Nijer’e dış askeri müdahale uyarısı

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, "Nijer'de yaşanan gelişmeler bağlamında Cezayir, bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacak dış müdahalelerden uzak, bir an önce ulusal anayasal mantığa dönüş çağrısında bulunuyor" dedi.

-Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik olası bir askeri müdahalenin, Sahel-Sahra bölgesindeki durumu istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulundu.

Cezayir Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Şankariha, Moskova'da düzenlenen 11. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda çevrimiçi olarak yaptığı konuşmada, Nijer'deki krizin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şankariha, “Nijer'de yaşanan gelişmeler bağlamında Cezayir, bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacak dış müdahalelerden uzak, bir an önce ulusal anayasal mantığa dönüş çağrısında bulunuyor.” dedi.

Uluslararası topluma, Afrika ülkelerini desteklemeye, dış müdahaleden ve istikrarsızlık yaratma girişimlerinden uzak, sorunlarına egemen sorumluluk için kendi kendine ve kapsamlı çözümler geliştirmelerine yardım etme çağrısı yapan Şankariha, Cezayir'in güvenlik, barış ve kalkınma üçlemesine dayanan gerçekçi ve ileriye dönük bir yaklaşım çerçevesinde, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı.

Şankariha, bu tutumun Cezayir'in devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmamaya dayanan dış politikasının yansıması olduğunu kaydetti.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'deki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.