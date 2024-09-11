Cezayir ile Fransa arasında "Batı Sahra gerilimi" sonrası ilk temas

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Afrika ve Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Danışmanı Anne-Claire Legendre'yi kabul ettiği belirtildi.

Legendre'nin Tebbun'a "Macron'un mesajını" ilettiği aktarılırken, mesajın içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Fas Kraliyet Divanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Kral 6. Muhammed’e tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle yazdığı mektuba ilişkin bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, Fransa’nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğü belirtilmişti.

Cezayir ise 30 Temmuz'da Fransa’nın tartışmalı Batı Sahra sorununun Rabat’ın egemenliği altında özerklik temelli çözüm planına destek vermesi adımına tepki olarak Paris Büyükelçisi Said Musa'yı geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.

Büyükelçinin geri çekildiği tarihten bu yana konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de 7 Eylül'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 94'ünü alıp yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tebbun'u arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.