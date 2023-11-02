Cezayir'in, İspanya ile 19 aydır yaşadığı diplomatik krizi sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi

İspanya'nın El Confidencial gazetesi, Cezayir'in Batı Sahra sorunundan ötürü İspanya ile 19 aydır yaşadığı diplomatik krizi, Madrid'e yeni büyükelçi atayarak sonlandırmaya hazırlandığını öne sürdü.

Ülke basınında yer alan habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ülkesinin Batı Sahra politikasında değişikliğe giderek, 14 Mart 2022'de Fas Kralı 6. Muhammed'e yazdığı ve Fas'ın Batı Sahra ile ilgili özerklik planına destek verdiği mektuptan sonra başlayan "İspanya-Cezayir diplomatik krizi" sonlanıyor.

İspanya'nın El Confidencial gazetesi, Cezayir hükümetinin, İspanya ile yaşanan krizi sonlandırma ve halihazırda Madrid'de bulunan eski Dışişleri Bakan Danışmanı Abdelfetah Daghmoum'u yeni Madrid Büyükelçisi olarak atama kararı aldığını yazdı.

Haberde, Cezayir'in diplomatik ilişkilerin normale dönmeye başlamasıyla İspanyol ihracatına yönelik vetonun da kademeli olarak kaldırılacağı öne sürüldü.

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunundan ötürü Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için Mart 2022'de harekete geçmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çekmiş ve İspanya ile ticari ilişkileri dondurmuştu.