Cezayir son 16’yı garantiledi, Sudan puanla tanıştı

Afrika Uluslar Kupası’nın (AFCON 2025) E Grubu’nda günün ilk maçında Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi.

Rabat’taki Moulay Hassan Stadı’nda oynanan mücadelede Cezayir, 23. dakikada Riyad Mahrez’in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EKVATOR GİNESİ PUANSIZ

Bu sonuçla Cezayir, grupta iki maç sonunda 6 puana ulaştı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sudan, Ekvator Ginesi’ni 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 74. dakikada Ekvator Gineli futbolcu Saul Coco’nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçların ardından E Grubu’nda Cezayir 6 puanla liderliğini sürdürürken, Burkina Faso ve Sudan 3’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. Ekvator Ginesi ise iki maç sonunda puan alamadı.

AFCON 2025'te bugünün programı:

19.00 Zimbabve-Güney Afrika

19.00 Angola-Mısır

22.00 Zambiya-Fas

22.00 Komorlar-Mali