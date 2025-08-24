ÇGD Ankara’dan LGS söyleşisi: LGS Skandalı eğitimin Susurluğudur

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi, Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda, “LGS Skandalı ve Eğitim Muhabirliği” söyleşisi düzenledi. Söyleşide, LGS’deki şaibe iddiaları tartışıldı. Katılımcılar, sınav sürecinde yaşanan güven bunalımına dikkat çekti.

Söyleşiye Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ANKA Haber Ajansı Muhabiri Ogün Akkaya ve BirGün Gazetesi İstanbul Haber Müdürü Mustafa Kömüş katıldı.

ÖZBAY: LİYAKAT VE ŞEFFAFLIK ORTADAN KALKMIŞTIR

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, LGS’deki iddiaların sıradan bir sınav hatası olarak görülemeyeceğini belirterek, “Bu yaşananlar eğitimin Susurluğudur. Susurluk nasıl devletin karanlık ilişkilerini ortaya çıkardıysa, LGS skandalı da eğitim sistemindeki çürümeyi gösteriyor. Eğitimde liyakat ve şeffaflık ortadan kalkmıştır” dedi.

AKKAYA: BASINA KARŞI AYRIMCILIK YAPILIYOR

ANKA Haber Ajansı muhabiri Ogün Akkaya ise sahada bilgiye erişim sorunlarını anlattı:

“MEB’den bilgi almak istediğimizde önce, ‘Hangi kurumdan arıyorsunuz?’ sorusuyla karşılaşıyoruz. Daha önce Bakan Yusuf Tekin hakkında yaptığımız haberlerin tonu bile verecekleri bilgiyi belirliyor. Bu, basına karşı açıkça ayrımcılıktır” diye konuştu.

Akkaya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin bakanlığın keyfine bırakılamayacağını vurguladı.

KÖMÜŞ: GÜVEN KRİZİ KALICI HALE GELDİ

BirGün Gazetesi İstanbul Haber Müdürü Mustafa Kömüş ise merkezi sınav sistemine duyulan güvenin tamamen zedelendiğini söyledi:

“Türkiye’de yapılan hiçbir merkezi sınav için ‘Şaibe yoktur’ diyemeyiz. Çünkü sistemin kendisi şeffaf değil. Yıllardır yaşanan skandallar, bu güven krizini kalıcı hale getirdi. Çocuklar, veliler ve öğretmenler artık devletin sınavına güven duymuyor” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, sınavların yalnızca ölçme aracı değil, aynı zamanda milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen bir eşik olduğunu hatırlatarak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çağrısında bulundu.