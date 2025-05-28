ÇGD: Baskılara karşı mücadeleyi büyüteceğiz

BirGün/ANKARA

24 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da toplanan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 27’nci Olağan Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Kurultayın, ÇGD üyelerinin yanı sıra gazetecilik mücadelesi açısından da önemli sonuçlar doğurduğu belirtilerek, “Derneğimizin en üst karar organı olan Genel Kurulu’muzun aldığı kararlar ve örgütümüz için çizdiği çerçeve uyarınca ÇAĞDAŞ’ın mücadelesini büyüteceğiz” denildi.

ÇGD Olağan Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesinde, şu ifadeler kulanıldı:

“Ggazeteciler güvencesizlik koşullarında adeta açlığa mahkûm edilerek çalıştırılmakta; sansür ve oto sansür uygulamaları gerçeği her gün biraz daha boğmakta; haber yaptığı için onlarca meslektaşımız cezaevlerinde tutulmakta, yüzlerce meslektaşımız da yargılanmaktadır. Yurttaşlık haklarının her gün geriletildiği; emeğin giderek daha çok sömürüldüğü, demokratik, laik, hukuk devleti niteliklerinin hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığı Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü listelerinin de doğal olarak sonralarında yer almaktadır.

Bu koşullarda toplanan Genel Kurul’umuz var olan yapımızın güçlendirilmesi, üye sayımızın ve örgütsel donanımımızın artırılması, Şubelerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesi ve ÇAĞDAŞ’ın gazetecilik mücadelesindeki öncü rolünün sürdürülmesi için de tekrar çok önemli bir dayanak sağlamıştır.

'MÜCADELEMİZ GÜÇLENECEKTİR'

Genel Kurul’da, uzun yıllardır şubemiz bulunmayan İstanbul’da ve İzmir’de (Ege Bölge) yeni şubelerin açılması, Karadeniz Bölgesi’ndeki örgüt bünyemizin genişletilmesi kararları alınmıştır. Böylece mücadelemiz daha da yaygınlaşacak ve güçlenecektir. Öte yandan, ÇGD Şubelerinin bulundukları yerlerde mücadele ve örgütlenme faaliyetlerinin etkin biçimde desteklenmesi; Şube çalışmalarının Genel Merkez’imizle koordinasyonunun artırılması; deneyimli üyelerimizin birikiminin bugün yürüttüğümüz mücadeleye düzenli ve kesintisiz şekilde aktarılabilmesi; genç gazetecilerin örgütlenmeye ve dayanışmaya olan ihtiyacının karşılanmaya çalışılması; yerel medyanın özellikle Basın İlan Kurumu uygulamaları etrafında ağırlaşan sorunlar konusunda daha aktif bir mücadele programının oluşturulması görevleri de tanımlanmış ve ilgili herkesin bu konularda çaba sarf etmesi gereği vurgulanmıştır. Genel Kurul’umuz, ÇAĞDAŞ’ın geleneğinden ödün vermeden geleceğini kurabilme kapasitesine sahip olduğunu da bir kez daha ve güçlü şekilde göstermiştir.

'YAŞASIN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ'

Ülkemizde gazeteciliğin içinde bulunduğu zorlu koşullar, alanındaki emek ve meslek örgütlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bununla birlikte bu ihtiyacı karşılamaya en uygun ve en yakın örgüt olan ÇAĞDAŞ, tüm gazetecilik örgütleriyle dayanışmasını ve ortak mücadelesini de sürdürecektir. 1978’deki kurucu iradenin hattında, içinde bulunduğumuz baskı, sansür ve oto sansür, tekelleşme, yerel medyanın tasfiyesi, güvencesizlik ve mesleksizleştirme politikalarına karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de ve daha ısrarla sürdüreceğiz. Mücadelemizi ve birikimimizi gelecek kuşaklara aktaracak kanalları çoğaltacak, örgütümüzün bağlarını daha da güçlendireceğiz.

Yaşasın ÇGD, Yaşasın Basın Özgürlüğü"