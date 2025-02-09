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ÇGD: "Bu hukuksuzluğa son verin, gazetecileri serbest bırakın"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BirGün gazetesinden Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın" açıklamasını yaptı

Güncel
  • 09.02.2025 02:04
  • Giriş: 09.02.2025 02:04
  • Güncelleme: 09.02.2025 02:08
Kaynak: ANKA
ÇGD: "Bu hukuksuzluğa son verin, gazetecileri serbest bırakın"
ANKA

ÇGD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadesineyer verildi.

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