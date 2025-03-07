ÇGD'den BirGün'e 2 ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri-2024" ödüllerinin kazananları belli oldu.

BirGün yazarı Timur Soykan, "Skandal Düğün" haberiyle "Haber Ödülü" , BirGün muhabiri İsmail Arı da "Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş" haberiyle "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü.

"ÜLKENİN MANZARASINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

ÇGD, Soykan'a verilen ödülünün gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Demokratik sistemlerin dejenere olduğu, liyakatsizlikle birlikte “hadsizliğin” ve toplumsal tepkinin yok edildiği ülkelerde yaşanabilecek bir durum, bir düğünle ortaya çıktı. “En mutlu gün” olarak nitelenen ve basit bir tören gibi görünen düğünün aslında arkasında büyük bir özensizlik ve pespayelik olduğu anlaşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Başkan Yardımcısı’nın oğlunun nikâhına bankaların genel müdürleri davet edildi. BDDK’nın denetlemekle yükümlü olduğu bankaların genel müdürlerinin hediyeleri de elbette yüz binlerce liralık takılardı. Bu düğünü davetsiz bir misafir olarak izleyen, haberleştiren ve çarpıklığı tüm yönleriyle ortaya koyan Timur Soykan’ın “Skandal Düğün” haberi, ülkenin manzarasını gözler önüne sermesi nedeniyle Yılın Haberi ödülüne layık bulundu."

Arı'ya verilen ödülün gerekçesi ise şöyle anlatıldı:

"Yolsuzluğun olağanlaştırıldığı bir ortamda, Türkiye’nin dilini, kültürünü ve medeniyet anlayışını uluslararası alana aktarmak iddiasıyla kurulan Yunus Emre Vakfı’ndaki soygunu belgeleriyle ortaya koyan ve kamudaki soygunu açık seçik görmemizi sağlayan İsmail Arı, “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” haberiyle, "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü."

"Yılın Başarılı Gazetecileri-2024" ödüllerinin kazananları şöyle:

• Haber Ödülü: Timur Soykan - BirGün

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: İsmail Arı - BirGün , Cengiz Anıl Bölükbaş - T24

• Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Melike Şahin - NTV , Felat Bozarslan – DW Türkçe

• Rafet Genç Haber Ödülü: Tolga Şardan – T24

• Behzat Miser Haber Ödülü: Mehmet Oflaz – ANKA Haber Ajansı , Ebru Apalak – 9.Köy

• TV Haber Ödülü: Fırat Irmak, Mahmut Özgün – FOX TV

• Röportaj Ödülü: Osman Çaklı – Gazete Duvar

• Yerel Haber Ödülü: Özer Akdemir – Evrensel

• Köşe Yazısı Ödülü: Alaattin Aktaş – Ekonomim

• Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü: Esra Yalçınalp – BBC Türkçe

• İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Sertaç Kayar – guneydoguekspres.com

• Radyo Ödülü: Feray Uz, Abdullah Koltuk – TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu

• Dayanışma Ödülü: Mehmet Türkmen – BİRTEK-SEN