ÇGD'den BirGün'e 2 ödül: Gözaltındaki Timur Soykan ödül törenine katılamadı

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri-2024" ödüllerinin kazananları sahiplerini buldu.

“Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni” Başkan Kıvanç El’in konuşmasıyla başladı. El konuşmasında gazetecilere yönelik baskılara değinerek "Haber yapan gazeteciler, eylemde fotoğraf çeken gazeteciler, köşe yazısı yazan gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Belediye başkanları, öğrenciler tutuklanıyor. Tüm bu baskılara rağmen 'Kral çıplak' diyen gazeteciler her zaman var" dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan, "Skandal Düğün" haberiyle "Haber Ödülü", BirGün muhabiri İsmail Arı da "Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş" haberiyle "Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü"nü kazandı.

'Haber Ödülü'ne layık görülen yazarımız Timur Soykan, bugün gözaltına alındığı için ödül törenine katılamadı.

Soykan'ın ödülünü BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir aldı. Gökdemir'e Soykan'ın ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Nurcan Gökdemir, "Gerçekleri yazmaktan geri durmayan gazetecilere bir mesaj olduğunu, meydanları dolduran herkese karşı olduğunu çok iyi biliyorduk gazetecilerin gözaltına alınmasının. Bundan sonra da işimizi korkmadan yapmaya devam edeceğiz. Timur'dan güzel haber bekliyoruz" dedi.

ÇGD'den BirGün'e 2 ödül



Gözaltındaki yazarımız Timur Soykan ödül törenine katılamadı!



Soykan'ın ödülünü Ankara Temsilcimiz Nurcan Gökdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den aldı



Timur Soykan ödül törenine mesaj gönderdi: Vazgeçmek yok. Pes etmek yok. Hakikati yazmaya devam… pic.twitter.com/bUW7vw53fZ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 10, 2025

TİMUR SOYKAN'IN MESAJI

Gökdemir Soykan'ın mesajını da paylaştı. Soykan'ın ödül törenine gönderdiği mesaj şöyle:

"Şu anda gözaltındayım. 'BDDK Başkan Yardımcısının düğün skandalı' haberimi ödüle layık gördünüz. Şimdi bu BDDK Başkan Yardımcısına takı takan bir kişinin iftiraları ile gözaltındayım. Yargıdaki devlet içindeki bir çete gazetecilik yapmamızı engellemek istiyor. Ama vazgeçmek yok. Pes etmek yok. Hakikati yazmaya, basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

ÖZEL: HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Hayatım boyunca en unutmayacağım ödül töreni bu. Ödülü vereceğim kişi Timur Soykan bu sabah evinden gözaltına alındı" dedi.

Özel, "Olay birileri tarafından kriminal bir şekle dönüştürülsün diye doktor muayenesine giderken koluna girmiş bir polis görüntüsü hepimize gözdağı versin diye sabah erkenden evinden alındı. Sonra emniyette ifadesi alındı, sonra savcıya çıktı, şimdi de tam ödül töreni saatinde tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkıyor."

ÇGD tarafından verileren ödüller ve gerekçeleri şöyle:

Timur Soykan – BirGün

Demokratik sistemlerin dejenere olduğu, liyakatsizlikle birlikte “hadsizliğin” ve toplumsal tepkinin yok edildiği ülkelerde yaşanabilecek bir durum, bir düğünle ortaya çıktı. “En mutlu gün” olarak nitelenen ve basit bir tören gibi görünen düğünün aslında arkasında büyük bir özensizlik ve pespayelik olduğu anlaşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Başkan Yardımcısı’nın nikâhına bankaların genel müdürleri davet edildi. BDDK’nın denetlemekle yükümlü olduğu bankaların genel müdürlerinin hediyeleri de elbette yüz binlerce liralık takılardı. Bu düğünü davetsiz bir misafir olarak izleyen, haberleştiren ve çarpıklığı tüm yönleriyle ortaya koyan Timur Soykan’ın “Skandal Düğün” haberi, ülkenin manzarasını gözler önüne sermesi nedeniyle Yılın Haberi ödülüne layık bulundu.

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

İsmail Arı – BirGün

Yolsuzluğun olağanlaştırıldığı bir ortamda, Türkiye’nin dilini, kültürünü ve medeniyet anlayışını uluslararası alana aktarmak iddiasıyla kurulan Yunus Emre Vakfı’ndaki soygunu belgeleriyle ortaya koyan ve kamudaki soygunu açık seçik görmemizi sağlayan İsmail Arı, “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” haberiyle,

Cengiz Anıl Bölükbaş – T24

Bir lokanta zincirinin ürünlerine domuz eti karıştırılıp karıştırılmadığı konusunda başlayıp boyutlanan tartışma sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim raporlarını ortaya çıkaran, iktidar medyasında “işletmeye çökme”, “komplo”, “kumpas” gibi kavramlar üzerinden yürüyen kavgayı derinleştirip, çıkar mücadelesi manzarasını gösteren Cengiz Anıl Bölükbaş, “İşte belgesi: Köfteci Yusuf’la ilgili domuz eti tespiti” haberiyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü paylaştılar.

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ:

Melike Şahin – NTV

Sağlık sisteminin niteliğinin sadece lüks ve görkemli binalarla ölçüldüğü ülkemizde 13 yaşında bir çocuk AIDS’ten hayatını kaybetti, yüzlerce çocukta HIV Pozitif çıktı. Vakalar her geçen gün artmayı da sürdürüyor. Sağlık sisteminde yaşananları net şekilde gözlerimizin önüne seren Melike Şahin, “13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü” haberiyle,

Felat Bozarslan – DW Türkçe

Devletin, aşiretler ve tarikatlar ile ilişkilerini, Narin cinayetini günlerce çözemeyen hükümet-yargı-emniyet üçgenindeki yaşananları en net şekilde ortaya koyan Felat Bozarslan, trajikomik “Jandarma Narin Güran’ın yerini tespit etmek için ‘üfürükçüye’ gitmiş” haberiyle Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü’ne layık görüldüler.

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ:

Tolga Şardan – T24

İlk gördüğümüzde “Bu kadar da olmamıştır” dedirten türden bir haberdi. İki yabancının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konutunda geçici ikametgâh kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkınca anladık ki göçmenlere dair sağlıklı bir kayıt sistemi yok. Kayıt sisteminden sorumlu İçişleri Bakanı’nın adresine bile sahte kayıt yapılabildiğini açığa çıkaran Tolga Şardan, “Sonunda bu da oldu: İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın konutundan iki yabancı adına kayıtlı iki ikamet izni çıktı!” haberiyle ödülü hak etti.

BEHZAT MİSER HABER ÖDÜLÜ:

Mehmet Oflaz – ANKA Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde binlerce yurttaşımızı kaybetmenin acısı hala taze. Hayatta kalanları ise zor günlerin beklediğini biliyorduk. Bilirkişi raporlarındaki usulsüzlükler, yargılanmayan müteahhitler unutuldu. Ancak gazeteciler ısrarlı takiplerinden hiç vazgeçmedi. İşte onlardan biri de Mehmet Oflaz’dı. Oflaz, “Üzümkent Sitesi davası”, “Fazilet Apartmanı davası”, “Bilge Sitesi davası” gibi birçok kritik davadaki skandalları kamuoyuna aktaran haberleriyle;

Ebru Apalak – 9.Köy

Çocuk işçiliğine dikkat çeken, okulda olması gereken saatlerde motosiklet başında dağıtım yapan kurye çocukların ölümlerini ve yaşananları tanıklarıyla gündeme taşıyarak, bu yaşam hakkı gaspını farklı perspektifle işleyen Ebru Apalak, “İki teker bir çocuk: Türkiye’de çocuk motokuryeliği” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldüler.

TV HABER ÖDÜLÜ:

Fırat Irmak, Mahmut Özgün – FOX TV

“Torpilin belgesi mi olur?” sorusuna “evet” yanıtını vermek de gazetecilerin görevidir. Fırat Irmak ile Mahmut Özgün o torpili belgeledi. Elbette gazetecilik de cezasız kalmadı, yayın yasakları getirildi. “Adalet Bakanlığı’nda torpilin belgesi” haberleriyle meslektaşlarımız bu sefer ceza değil ödüle layık görüldü.

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ:

Osman Çaklı – Gazete Duvar

Devletin teşvik ettiği, “eğitim” adı altında çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı MESEM’lerde alınmayan önlemler nedeniyle onlarca çocuk hayatını kaybetti. Ailelerin çeşitli çekincelerle şikâyetçi bile olmadığı bir atmosferde bu hikâyelere ulaşan ve kayda geçiren Osman Çaklı, “MESEM’lerde biten hayatlar” haber dizisiyle ödülü kazandı.

YEREL HABER ÖDÜLÜ:

Özer Akdemir – Evrensel

Doğanın talanı karşısında susmamak, hakikatin izini sürmek, kamu yararını her şeyin önünde tutmak mesleğimizin olmazsa olmazı. “Gediz Havzası zehirleniyor” ve “Gediz Bitti” haberleriyle Manisa Turgutlu’da yaşananları pes etmeden aktaran Özer Akdemir bu haberleriyle ödüle layık görüldü.

KÖŞE YAZISI

Alaattin Aktaş – Ekonomim

Gerçeğin üstünü örtmeye çalışsalar da kamu yararını esas alan gazetecilerin varlığı ile o gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Milyonlarca insanın ekonomik sıkıntılara karşı yaşam mücadelesi verdiği ülkemizde TÜİK’in sır gibi sakladığı hesaplamalarında kullanılan maddeleri, “İşte TÜİK’in Devlet Sırrı Gibi Sakladığı Madde Fiyatları” başlıklı yazısı ile açığa çıkaran Alaattin Aktaş, ödüle layık görüldü.

MAHMUT TALİ ÖNGÖREN BELGESEL ÖDÜLÜ:

Esra Yalçınalp, Osman Kaytazoğlu – BBC Türkçe

Son iki yıldır en çok duyduğumuz ifadelerden biri de “Deprem değil bina öldürür” oldu. Esra Yalçınalp, 35 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yıkımla ilgili süreci “Yıkılan Bir Binanın Anatomisi: Ezgi Apartmanı” belgeselinde ele aldı. Teknolojik imkânları kullanması, tüm aşamaları anlaşılır bir biçimde ve uzman görüşleriyle anlatması, hukuki süreci belgeleriyle işlemesi ve olası tüm sorumluları bu örnek üzerinden açıklayabilmiş olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

İZZET KEZER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ:

Sertaç Kayar – guneydoguekspres.com

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadele üzerinden bir başkaldırıya dönüşen kadın hareketi, can yakıcı gündemlerin üzerine cesaretle giderken, bu başkaldırıyı görünür kılan gazeteciler de medya tanıklığıyla değişim arayışına omuz veriyor. Coğrafyamızdan yükselen dayanışma, bütün dezavantajlı, ötekileştirilmiş, hedef gösterilen, şiddete maruz bırakılan, katledilen kesimler adına umudu ayakta tutuyor. 25 Kasım’da Diyarbakır’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde çektiği fotoğrafla, koyu karanlığın içindeki beyaz umudu, gecenin içinden yükselen şafak kadınlarını gösteren Sertaç Kayar, fotoğrafıyla İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü’nün sahibi oldu.

RADYO ÖDÜLÜ

Feray Uz, Abdullah Koltuk – TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarası henüz sarılamadı. Hala kaldırılmayan enkazlar, cansız bedenine ulaşılamayan insanlar var. Feray Uz ve Abdullah Koltuk’un yapımcılığında hazırlanan “Yarını Olmayan Gece: 6 Şubat” programı, depremin ardından ortaya çıkan yıkımı ve yıkımların neden olduğu acıyı, duyguları yozlaştırmadan aktarması sebebiyle ödüle layık görüldü.

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ:

Mehmet Türkmen – BİRTEK-SEN

İktidar sadece gazetecileri değil toplumun tüm kesimlerini baskı altına alırken, işçi sınıfına yönelik saldırılarında da sınır tanımadı. Sendikal örgütlenmeyi tehdit olarak gören bu düzen; hak arayan işçileri işten atarak, direnişlerini polis zoruyla bastırarak, grevleri yasaklayarak emeği susturmaya çalışıyor. Tüm bu baskılara karşı direnen binlerce işçinin sesi olanlar da vardı. Gaziantep’te Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), kuruluşundan bu yana tekstil işçilerinin direnişlerinin ya örgütleyicisi oldu ya da ön saflarında yer aldı.

ÇGD olarak emekçilerin bir yevmiyesinin peşinde ısrarla mücadele ederken tutuklanan BİRTEK-SEN Kurucu Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve BİRTEK-SEN’e dayanışma ödülü vermekten onur duyuyoruz.