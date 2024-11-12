ÇGD'den çağrı: "Etki ajanlığı" düzenlemesinden derhal vazgeçin!

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 'etki ajanlığı' yasa teklifinin geri çekilmesi için öağrı yaptı.

ÇGD'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yasa teklifi ile "devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" adı altında yeni bir suç oluşturulduğu ve bunun telafisi zor uygulamalara yol açabileceği vurgulandı.

Teklifin yasalaşması halinde gazetecilerin pek çok başlıkta yapacakları haberler ile "casusluk" ile suçlanabileceği kaydedilen açıklamada, "Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; demokrasimize darbe vuracak, gazetecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu yasal düzenlemeden vazgeçin" denildi.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ HEDEF ALINIYOR"

ÇGD tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Gündemdeki yasal düzenleme “soyut” ve “belirsiz” komisyon toplantılarında da endişelerin ifade edildiği gibi; ileride yanlış ve telafisi zor uygulamalara yol açabilecek niteliktedir.

Yeni getirilen düzenleme ile GAZETECİLER;

*ekonomi, mali;

*askeri, milli savunma;

*kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni;

*teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan;

*kritik altyapılar ve enerji gibi başlıklarda haber yaptıklarında “suç işlemiş” sayılabilecek, “casusluk” ile suçlanabilecektir.

Yasanın hukuki sıkıntıları hukukçular, sivil toplumla ilgili sıkıntıları STK’lar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.

Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; demokrasimize darbe vuracak, gazetecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu yasal düzenlemeden vazgeçin!"