ÇGD'den MHP'nin gazetecileri hedef gösteren açıklamalarına tepki

ÇGD, MHP'nin Sinan Ateş cinayeti ve Erdoğan'ın siyasi temasları üzerinden gazetecileri hedef göstermesi üzerine "Gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur. Siyasileri bu yanlış tutumlarından dönmeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, MHP'li isimlerin gazetecileri hedef gösteren açıklamalarına tepki gösterildi.

MHP'nin genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalif siyasi parti liderleriyle görüşmesine ilişkin yaptıkları açıklamalarda bazı yayın kuruluşları ile gazetecileri isim vererek hedef gösterdi.

ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duruma tepki gösterilerek, siyasilere seslenildi. ÇGD, siyasi isimleri gazetecilerin güvenliğini tehdit eden bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

ÇGD'nin açıklaması şöyle:

"Siyasiler tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi son dönemde adeta gelenek haline gelmiştir.

Son olarak MHP tarafından yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur.

Siyasileri bu yanlış tutumlarından dönmeye davet ediyor, gazetecilerin güvenliğini tehdit eden her türlü yaklaşımın karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz!"

Siyasiler tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi son dönemde adeta gelenek haline gelmiştir.



Son olarak MHP tarafından yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur.… — ÇGD (@cgdgenelmerkez) June 12, 2024

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