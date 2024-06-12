ÇGD'den MHP'nin gazetecileri hedef gösteren açıklamalarına tepki
ÇGD, MHP'nin Sinan Ateş cinayeti ve Erdoğan'ın siyasi temasları üzerinden gazetecileri hedef göstermesi üzerine "Gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur. Siyasileri bu yanlış tutumlarından dönmeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, MHP'li isimlerin gazetecileri hedef gösteren açıklamalarına tepki gösterildi.
MHP'nin genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalif siyasi parti liderleriyle görüşmesine ilişkin yaptıkları açıklamalarda bazı yayın kuruluşları ile gazetecileri isim vererek hedef gösterdi.
ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duruma tepki gösterilerek, siyasilere seslenildi. ÇGD, siyasi isimleri gazetecilerin güvenliğini tehdit eden bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.
ÇGD'nin açıklaması şöyle:
"Siyasiler tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi son dönemde adeta gelenek haline gelmiştir.
Son olarak MHP tarafından yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur.
Siyasileri bu yanlış tutumlarından dönmeye davet ediyor, gazetecilerin güvenliğini tehdit eden her türlü yaklaşımın karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz!"
Siyasiler tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi son dönemde adeta gelenek haline gelmiştir.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) June 12, 2024
Son olarak MHP tarafından yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin isimleri verilerek hedef haline getirilmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir tutumdur.…
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Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir" dedi.
Feti Yıldız ise "Halk Tv’de 'Kırmızı Çizgi' adıyla yayınlanan programda, hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci isimli kişiler 'oyunuzda kan var' sözleriyle başlayan bir dizi lakırdıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli‘ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler, iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu hakaret ve iftiralara hiçbir kişi ve kurum ifade özgürlüğü diyemez. Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.