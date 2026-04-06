ÇGD'nin “Yılın Başarılı Gazetecileri” ödülleri sahiplerini buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2025 yılı “Yılın Başarılı Gazetecileri” ödüllerini sahiplerine verdi. Ödül töreni, Ankara’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Tören, ÇGD Başkanı Kıvanç El’in açılış konuşmasıyla başladı. El, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne ve cezaevinde tutuklu bulunan 17 gazeteciye dikkat çekerek, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan El, gazetecilerin tüm baskılara rağmen görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

TELE 1'E DAYANIŞMA ÖDÜLÜ

Törende Dayanışma Ödülü TELE1’e verildi. Tören boyunca yapılan konuşmalarda, gazeteciliğin baskılara rağmen sürdürüleceği mesajı öne çıktı.

SAYFA TASARIMI ÖDÜLÜ BİRGÜN'E

Sayfa Tasarımı Ödülü'nü BirGün gazetesinden Kardelen Tatar Sinecan adına BirGün yazarı Havva Gümüşkaya aldı. Gümüşkaya'ya ödül, Kıvanç El tarafından verilirken, Sadık Güleç ve Osman Çaklı ödüllerini Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu'ndan aldı.

Röportaj Ödülü'nü alan Furkan Karabay’ın ödülünü BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir teslim aldı.

İSMAİL ARI'NIN MESAJI OKUNDU

Törende ayrıca BirGün muhabiri İsmail Arı’nın mesajı okundu. Arı, "15 gündür cezaevindeyim, tek suçum gazetecilik yapmak. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüzümde bir kez bile korkuyu ve pişmanlığı göremeyecekler. Ben her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler. Sincan Cezaevi İsmail Arı."

Rafet Genç Haber Ödülü'nün alan Oğulcan Özgenç’e ödülü, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu verirken, İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'nün alan Ümit Bektaş adına ödülü Efekan Akyüz aldı.

Muzir.org adına Aslı Alpar’a ödül DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından verildi.

TV Haber Ödülü'nü Cengiz Karagöz ise ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den aldı. Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü de Can Öztürk ve Fundanur Öztürk aldı.

BEHZAT MİSER HABER ÖDÜLÜ ANKA'YA VERİLDİ

ANKA Haber Ajansı muhabirleri Melis Yıldırım ve Batuhan Dükel ile kameramanları Eylem Ladin Değer ve Cemal Berk Aytekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında askerlerin isim listesi üzerinden tek tek kontrol edilerek alana girişlerin sağlandığını ortaya koyan haberleriyle Behzat Miser Haber Ödülü’ne layık görüldü. ANKA ekibi ödülünü, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı’nın elinden aldı.

ÖDÜL LİSTESİ

ÇGD’nin 2025 yılı ödülleri şöyle:

Haber Ödülü: Mine Şenocaklı, Oksijen

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Burcu Karakaş, Anna Babinets, Yanina Korniienko, Agos

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Can Öztürk, T24, Fundanur Öztürk, BBC Türkçe

Rafet Genç Haber Ödülü: Oğulcan Özgenç, kaosgl.org

Behzat Miser Haber Ödülü: Melis Yıldırım - Batuhan Dükel / Kamera: Eylem Ladin Değer, Cemal Berk Aytekin ANKA Haber Ajansı

TV Haber Ödülü: Cengiz Karagöz, Halk TV

Röportaj Ödülü: Furkan Karabay, BirGün

Yerel Haber Ödülü: Burak Necip Başar, gundemfethiye.com

İnceleme Araştırma Ödülü: Sadık Güleç - Osman Çaklı

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü: Tunca Öğreten, Murat Baykara, VOYS Medya

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Ümit Bektaş, Reuters

Sayfa Tasarımı Ödülü: Kardelen Tatar Sinecan, BirGün

Karikatür Ödülü: Muzır Neşriyat, muzir.org

Dayanışma Ödülü: Tele1 ve Tele1 çalışanları