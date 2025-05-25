ÇGD yeni yönetimini belirledi
ÇGD’nin 27’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. Ankara’da gerçekleşen Genel Kurul’da Genel Başkan Kıvanç El’in, Nurcan Gökdemir, Ceren Bayar, Meriç Tafolar, Alkan Uçarsu, Ayşegül Kahvecioğlu ve Seher Taşkın’dan oluşan listesi oy birliğiyle yönetime seçildi.
BirGün/ANKARA
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da, mevcut Genel Başkan Kıvanç El’in yer aldığı tek liste seçildi.
Genel Kurul’da, derneğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri de belirlendi.
Yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:
>> Genel Yönetim Kurulu Başkanı: Z. Kıvanç El
>> Yönetim Kurulu (Asıl)
Nurcan Gökdemir
H. Ceren Bayar
Meriç Tafolar
Alkan Uçarsu
M. Ayşegül Kahvecioğlu
Seher Taşkın
>> Denetim Kurulu (Asıl)
Hakan Soner Şener
Merve Filiz
Senem Büyüktanır
>> Onur Kurulu (Asıl)
Ayşe Sayın
Emine Kaplan
Gökçer Tahincioğlu
Gökhan Bulut
Türker Karapınar