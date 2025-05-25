ÇGD yeni yönetimini belirledi

BirGün/ANKARA

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da, mevcut Genel Başkan Kıvanç El’in yer aldığı tek liste seçildi.

Genel Kurul’da, derneğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri de belirlendi.

Yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

>> Genel Yönetim Kurulu Başkanı: Z. Kıvanç El

>> Yönetim Kurulu (Asıl)

Nurcan Gökdemir

H. Ceren Bayar

Meriç Tafolar

Alkan Uçarsu

M. Ayşegül Kahvecioğlu

Seher Taşkın



>> Denetim Kurulu (Asıl)

Hakan Soner Şener

Merve Filiz

Senem Büyüktanır



>> Onur Kurulu (Asıl)

Ayşe Sayın

Emine Kaplan

Gökçer Tahincioğlu

Gökhan Bulut

Türker Karapınar