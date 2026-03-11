ÇGD’den BirGün’e sayfa tasarım ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 2025 yılı Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri açıklandı. Bu yılki ödüllerde BirGün'e sayfa tasarımı dalında ödül verildi.

Ayrıca gazeteci Furkan Karabay da cezaaevinden yaptığı ve gazetemizde yayımlanan röportajıyla Röportaj Ödülü'ne layık görüldü.

KARDELEN TATAR SİNECAN’A SAYFA TASARIMI ÖDÜLÜ

Gazetemizin sayfa tasarımcısı Kardelen Tatar Sinecan, kadın mücadelesini görünür kılan çalışmasıyla Sayfa Tasarımı Ödülünün sahibi oldu.

ÇGD tarafından yapılan açıklamada, Kardelen Tatar Sinecan’ın 8 Mart 2025 tarihinde hazırladığı sayfanın kadınların mücadelesini güçlü bir görsel anlatımla ortaya koyduğu vurgulandı.

Sinecan’ın “Bugün sayfa hazırlamaya vakit yok, hep birlikte mücadeleye” çağrısıyla hazırladığı sayfanın, erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların öfkesini ve dayanışmasını etkili bir tasarım diliyle yansıttığı belirtildi.

FURKAN KARABAY’A RÖPORTAJ ÖDÜLÜ

Gazeteci Furkan Karabay ise cezaevinde bulunduğu dönemde kaleme aldığı ve BirGün'de yayımlanan röportajlarla ödül aldı.

ÇGD, Karabay’ın koğuşundan yazdığı insan hikâyeleri ve röportajların “Vicdan da askıya alındı” başlığıyla BirGün’de yayımlandığını hatırlatarak, gazetecinin zor koşullara rağmen haberciliği sürdürmesinin ödüle değer görüldüğünü ifade etti.

Karabay’ın daha önce beş kez gözaltına alındığı ve üç kez tutuklandığı, son tutukluluğunun ise 201 gün sürdüğü de hatırlatıldı.

DİĞER ÖDÜLLER

Ödül listesinde farklı kategorilerde birçok gazeteci ve çalışma da ödüllendirildi.

Yılın Haberi Ödülü Mine Şenocaklı ve foto muhabiri Efekan Akyüz’e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Burcu Karakaş, Anna Babinets ve Yanina Korniienko’ya verildi.

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü’nü Can Öztürk ile Fundanur Öztürk paylaşırken, Rafet Genç Haber Ödülü Oğulcan Özgenç’e verildi.

TV Haber Ödülü Cengiz Karagöz’e, Yerel Haber Ödülü Burak Necip Başar’a, Araştırma-İnceleme Ödülü ise Sadık Güleç ve Osman Çaklı’nın “Yeni Nesil Çeteler” kitabına verildi.

Belgesel dalında Tunca Öğreten ve Murat Baykara, haber fotoğrafı dalında ise Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş ödüle layık görüldü. Karikatür ödülü Muzır Neşriyat’a, dayanışma ödülü ise TELE1 ve çalışanlarına verildi.

ÇGD: GAZETECİLER AĞIR BASKI ALTINDA

ÇGD açıklamasında Türkiye’de gazeteciliğin giderek ağırlaşan koşullar altında yapılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Gazetecilerin soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, tüm baskılara rağmen halkın haber alma hakkı için mücadele eden gazetecilerin dayanışmasının önemine vurgu yapıldı.