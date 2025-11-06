ÇGD’den gazetecilere yönelik operasyona tepki: 'Fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

Sabah saatlerinde polis ekiplerince evlerinden alınan Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD), gazetecilere yönelik operasyona ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir" denildi.

ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yine meslektaşlarımız sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Haklarında açılan binlerce soruşturma örneğinde olduğu gibi gazeteciler çağrıldıkları zaman ifadeye gitmektedir. Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir."