ÇGD’den gazetecilerin hedef gösterilmesine tepki: “Tehdit edenler hakkında yargı adım atmalı"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkgün gazetesinin sürmanşetten gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef göstermesine tepki vererek “Tehdit edenler hakkında yargının bir an önce adım atması gerektiğini hatırlatıyoruz” açıklaması yaptı.

Türkgün gazetesi dün yayınlanan sayısında sürmanşetten ‘Halk TV’nin avanak hafiyeliği’ başlığını atarak gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi.

ÇGD, Türkgün gazetesinin gazetecileri hedef göstermesine sert tepki verdi. ÇGD’nin açıklaması şöyle:

“Sadece mesleki görevlerini yapan, bir soruşturmayı tüm yönleriyle sorgulayan, eksik ve yanlışlıkları gündeme getiren meslektaşlarımız, bir siyasi parti gazetesi ve yazarı tarafından tehdit edilip hedef gösterilmişlerdir. Tüm bu tehditlere karşı korkmadan mesleklerini yapmaya devam edeceklerini duyuran Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yanındayız. Tehdit edenler hakkında yargının bir an önce adım atması gerektiğini de hatırlatıyoruz.”