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ÇGD’nin yeni yönetim kurulu belli oldu

ÇGD’nin 27’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. Genel Kurul’da Genel Başkan Kıvanç El’in, listesi oy birliğiyle yönetime seçildi.

Medya
  • 26.05.2025 05:00
  • Giriş: 26.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 26.05.2025 05:00
ÇGD’nin yeni yönetim kurulu belli oldu
Fotoğraf: BirGün

BirGün/ANKARA

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, mevcut Genel Başkan Kıvanç El’in yer aldığı tek liste seçildi. Genel Kurul’da, derneğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri de belirlendi.

Yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

Genel Yönetim Kurulu Başkanı: Z. Kıvanç El

Yönetim Kurulu (Asıl)

Nurcan Gökdemir

H. Ceren Bayar

Meriç Tafolar

Alkan Uçarsu

M. Ayşegül Kahvecioğlu

Seher Taşkın

Denetim Kurulu (Asıl)

Hakan Soner Şener

Merve Filiz

Senem Büyüktanır

Onur Kurulu (Asıl)

Ayşe Sayın

Emine Kaplan

Gökçer Tahincioğlu

Gökhan Bulut

Türker Karapınar

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