ÇGD’nin yeni yönetim kurulu belli oldu

BirGün/ANKARA

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, mevcut Genel Başkan Kıvanç El’in yer aldığı tek liste seçildi. Genel Kurul’da, derneğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri de belirlendi.

Yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

Genel Yönetim Kurulu Başkanı: Z. Kıvanç El

Yönetim Kurulu (Asıl)

• Nurcan Gökdemir

• H. Ceren Bayar

• Meriç Tafolar

• Alkan Uçarsu

• M. Ayşegül Kahvecioğlu

• Seher Taşkın

Denetim Kurulu (Asıl)

• Hakan Soner Şener

• Merve Filiz

• Senem Büyüktanır

Onur Kurulu (Asıl)

• Ayşe Sayın

• Emine Kaplan

• Gökçer Tahincioğlu

• Gökhan Bulut

• Türker Karapınar