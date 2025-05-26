ÇGD’nin yeni yönetim kurulu belli oldu
ÇGD’nin 27’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. Genel Kurul’da Genel Başkan Kıvanç El’in, listesi oy birliğiyle yönetime seçildi.
BirGün/ANKARA
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 27. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, mevcut Genel Başkan Kıvanç El’in yer aldığı tek liste seçildi. Genel Kurul’da, derneğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri de belirlendi.
Yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:
Genel Yönetim Kurulu Başkanı: Z. Kıvanç El
Yönetim Kurulu (Asıl)
• Nurcan Gökdemir
• H. Ceren Bayar
• Meriç Tafolar
• Alkan Uçarsu
• M. Ayşegül Kahvecioğlu
• Seher Taşkın
Denetim Kurulu (Asıl)
• Hakan Soner Şener
• Merve Filiz
• Senem Büyüktanır
Onur Kurulu (Asıl)
• Ayşe Sayın
• Emine Kaplan
• Gökçer Tahincioğlu
• Gökhan Bulut
• Türker Karapınar