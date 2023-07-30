Challenger Kupası'nda şampiyon Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen Challenger Kupası'nda Filenin Efeleri, finalde Katar’ı 13-25, 25-21, 18-25, 25-22 ve 9-15'lik ‘lik setlerle 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.

Milliler, şampiyon olarak 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.



