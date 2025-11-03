Chamberlain, Arsenal'de antrenmanlara çıkıyor

Sezon başında Beşiktaş'ın karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdığı Alex Oxlade-Chamberlain yeni takım arayışlarında. Sky Sports'un haberine göre, tecrübeli İngiliz futbolcu eski takımı Arsenal'ın tesislerinde antrenmanlara devam ediyor.

Futbol kariyerine Southampton altyapısında başlayan Oxlade-Chamberlain, 2011’de henüz 18 yaşındayken Arsenal’a transfer olmuş ve Arsene Wenger döneminde İngiliz futbolunun en parlak gençlerinden biri olarak dikkat çekmişti.

2017 yazında 38 milyon sterlin bedelle Liverpool’a transfer olan Chamberlain, burada Jürgen Klopp’un sisteminde zaman zaman önemli roller üstlendi. Ancak yaşadığı ciddi diz sakatlıkları, kariyerinde istikrar yakalamasını engelledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Beşiktaş'ta da sakatlık problemleriyle uğrayan Chamberlain bu sezon başı kulüpsüz kaldı. Oyuncuyla Championship ekipleriyle birlikte Suudi Arabistan ve MLS’ten bazı takımlarla da temas halinde olduğu iddia ediliyor.