Chamberlain, Beşiktaş dönemini anlattı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alex Oxlade-Chamberlain, kulüpsüz olduğu dönemde Arsenal altyapısında antrenmanlara katılıyor. İngiliz oyuncu, The Athletic’e verdiği röportajda kariyeri, sakatlıkları, Beşiktaş dönemi ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kariyerini sonlandırmayı düşünmediğini belirten Oxlade-Chamberlain, “Oynamak istiyorum. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Hâlâ sahada olmak ve iyi performans göstermek için istek duyuyorum. Sadece neler yapabileceğimi yeniden gösterebilmek için bir fırsat arıyorum” dedi.

ARSENAL’DE ANTRENMANLARA KATILIYOR

Arsenal altyapısı ile antrenmanlara çıkma sürecini de anlatan Oxlade-Chamberlain, kulübün akademi sorumlusu Per Mertesacker ile iletişime geçtiğini ve 21 yaş altı takımla çalışmak istediğini söyledi.

Bu sürecin teknik direktör Mikel Arteta tarafından da olumlu karşılandığını belirtti. Arteta’nın kendisi hakkında “Futbolda tanıdığım en iyi karakterlerden biri” ifadelerini kullanmasının kendisini motive ettiğini aktardı.

Kariyerinde üç ciddi sakatlık yaşadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, bu sakatlıkların genellikle formunun en üst seviyesinde olduğu dönemlere denk geldiğini belirtti.

Oyun tarzının mücadeleye dayalı olduğunu ifade eden Oxlade-Chamberlain, risk almaktan kaçınmadığını ve bunun zaman zaman kendisi için olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Futbolda şans ve zamanlamanın önemli olduğunu dile getiren İngiliz futbolcu, genç yaşta Southampton’da A takıma çıkmasının, ardından Arsenal ve milli takım sürecinin kariyerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Buna karşın bazı dönemlerde beklentilerin yükseldiğini ve genç yaşlarda bu beklentileri karşılayamamanın baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra kariyerin her aşamasının kolay olmadığını gördüğünü belirten Oxlade-Chamberlain, “Daha fazla gol atabilir, daha fazla maç oynayabilirdim ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahip olduğum kariyer için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Beşiktaş dönemine de değinen 30 yaşındaki oyuncu, kulüpte istikrarın zaman zaman zor sağlandığını ifade etti.

Taraftar tepkilerinin, teknik ekip tercihlerin ve günlük düzenin sık değiştiğini belirten Oxlade-Chamberlain, bu sürecin kendileri açısından zorlayıcı olduğunu söyledi.

Giovanni van Bronckhorst döneminde uzun süre forma şansı bulamadığını aktaran İngiliz oyuncu, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesinin ardından yeniden oynamaya başladığını belirtti.

Beşiktaş’ta hem iyi hem de zor anlar yaşadığını söyleyen Oxlade-Chamberlain, “Oradayken kendimi en rahat hissettiğim dönem Solskjaer’in gelişiyle oldu. Eve dönmeye hazırdım ama yine de Beşiktaş’a gittiğim için pişman değilim” ifadelerini kullandı.