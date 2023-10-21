Chamberlain, ilk derbisinde golle tanıştı

Beşiktaş’ın, deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybettiği maçta siyah-beyazlıların tek golünü atan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, böylelikle Süper Lig’deki ilk derbisinde golle tanışmış oldu.



Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü, 69. dakikada Oxlade-Chamberlain’den geldi. Sarı-kırmızılılar karşısında ilk derbisine çıkan İngiliz oyuncu, skor üretmeyi başardı.

Alex Oxlade-Chamberlain, ayrıca ligde de 2 gole ulaştı. 30. yaşındaki futbolcu, 6. haftada Kayserispor ağlarını sarsmıştı.