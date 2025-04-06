Charis Charisis, Sivasspor’da 100. maçına çıktı

Sivasspor’un deneyimli ismi Charis Charisis, Çaykur Rizespor müsabakasında Sivasspor formasıyla 100. maçına çıktı.

Sivasspor’un orta saha oyuncusu Charis Charisis, Trendyol Süper Lig’de en son oynanan Çaykur Rizespor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak ‘dalya’ heyecanı yaşadı.

Sivasspor’da üçüncü sezonunu geçiren Yunan oyuncu, 2022-2023 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor’daki kariyerinde ligde 85, Türkiye Kupası’nda 7 ve Avrupa kupalarında 8 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Charisis, Sivasspor’da 2022-2023 sezonunda 38, 2023-2024 sezonunda 32 ve 2024-2025 sezonunda ise 30 resmi müsabakada görev aldı.