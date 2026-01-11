Charlotte Hornets'tan tarihi fark

NBA’de gecenin en çarpıcı sonuçlarından biri Utah’ta geldi. Charlotte Hornets, deplasmanda Utah Jazz’ı 150-95 mağlup ederek parkeden 55 sayılık tarihi bir farkla ayrıldı.

Delta Center’da oynanan karşılaşmada tam 9 oyuncusu çift haneli skor üreten Hornets, bu galibiyetle sezonun 14. zaferini elde etti. Charlotte’ta Tre Mann 20, Brandon Miller 18 ve LaMelo Ball 17 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Utah Jazz ise sezonun 25. yenilgisini yaşadı. Ev sahibi ekipte Brice Sensabaugh 26, Isaiah Collier 17 sayıyla mücadele etti.

SPURS, BOSTON'I DEVİRDİ

Öte yandan gecenin bir diğer maçında San Antonio Spurs, zorlu Boston deplasmanında gülen taraf oldu. TD Garden’da Celtics’i 100-95 mağlup eden Spurs, Victor Wembanyama ve De’Aaron Fox’un 21’er sayılık performansıyla sezonun 27. galibiyetine ulaştı.

Boston Celtics’te ise Derrick White’ın 29 ve Jaylen Brown’ın 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.