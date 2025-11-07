ChatGPT sanık sandalyesinde: Kullanıcıları intihara ve sanrılara mı sürüklüyor?

ABD'de Chat GPT'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik "tehlikeli önerilerde" bulunduğu tartışmaları sürüyor.

Chat GPT'nin geliştiricisi şirket OpenAI, "kullanıcıları intihara ve sanrılara sürüklediği" ve şirket tarafından "manipülatif yanıtlar verdiği bilinmesine rağmen" piyasaya sürüldüğü gerekçeleriyle 7 davayla karşı karşıya kaldı.

California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda ayrıca, Chat GPT'nin önceden herhangi bir mental sağlık sorunu yaşamayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği savunuldu.

DENETİMSİZLİĞE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu olan Chat GPT gibi yapay zeka sohbet araçlarının tehlikeli önerilerde bulunması, denetim ile ilgili tartışmaları gündeme getiriyor.

ABD'de Nisan ayında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine isimli çocuğun ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI’nin kurucu ortaklarından ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustos ayında dava açmıştı.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.

Şirket, bu tür vakaların ardından “kriz anlarında kullanıcıları profesyonel desteğe yönlendirme” mekanizmalarını güçlendirdiğini, modellerin artık tehlike durumlarında kullanıcıyı güvenli kaynaklara yönlendirmesi için yeniden eğitildiğini açıkladı.

OPENAI NE YANIT VERİYOR?

Kamuoyunda artan eleştiriler ve açılan davalar, şirketin kullanıcı yanıtlarını iyileştirmeye yönelik yeni adımlar atmasına yol açtı.

OpenAI, 27 Ekim’de yayımladığı “ChatGPT’nin hassas konuşmalardaki yanıtlarını güçlendirmek” başlıklı raporunda, 60 ülkeden yaklaşık 300 doktor ve psikoloğun yer aldığı bir “Küresel Hekim Ağı” kurduğunu duyurdu. Bu ağın, son aylarda 170’in üzerinde klinisyenle yürütülen çalışmalara doğrudan katkı sunduğu belirtildi.

Şirketin paylaştığı verilere göre, ChatGPT kullanıcılarının yaklaşık %0,07’sinin ve mesajların %0,01’inin psikoz ya da mani gibi olası ruh sağlığı acil durumlarının belirtilerini gösterdiği tahmin ediliyor. Haftalık 700–800 milyon aktif kullanıcı üzerinden hesaplandığında bu oran, yaklaşık 560 bin kişiye karşılık geliyor.

Raporda ayrıca, yeni modelin kullanıcılarla etkileşimlerinde verdiği yanıtların daha duyarlı ve güvenli hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak açıklanan veriler, bugüne kadar piyasaya sürülen modellerin yanıt kalitesi ve güvenliği konusunda yöneltilen eleştirilerin de tamamen haksız olmadığını gösterdiği yorumlarına neden oldu.