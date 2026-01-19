ChatGPT’de reklam dönemi: Yeni model nasıl işleyecek?

ChatGPT, reklamlı abone sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Şirket, yapay zeka aracında uygulanacak reklamlara ilişkin görselleri X hesabından paylaştı.

Reklamlı ChatGPT’nin deneme süreci ABD’de başlayacak.

Düzenleme ChatGPT kullanıcılarını ile ChatGPT Go isimli yeni bir abonelik modelini kapsayacak.

Şirketin halihazırda 20 dolar ve 200 dolar olan Pro modellerinden daha ucuz olması planlanan sürüm, aylık 8 dolara satışa sunulacak.

REKLAM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

OpenAI; reklamların, kullanıcının verdiği komutun altında olacağını belirtiyor.

Örneğin ChatGPT’ye Meksika’da gezilecek yerler sorulduğunda, tatil reklamları gösterilebilecek.

Şirketin paylaştığı örnek ekran görüntülerinde reklamlar afiş şeklinde yer alıyor.

Here's an example of what the first ad formats we plan to test could look like. pic.twitter.com/NnX18Tt0rw — OpenAI (@OpenAI) January 16, 2026

OpenAI, reklamların ChatGPT’nin yanıtlarını etkilemeyeceğini ve konuşmalara dair verilerin reklamverenlerle paylaşılmayacağını açıkladı.

Şirket, reklamları deneme kararını daha fazla insanın ChatGPT’den faydalanabilmesi için yapıldığına dikkat çekti.

YAPAY ZEKA BALONU PATLIYOR MU?

Yapay zeka balonu, yapay zeka teknolojilerinin mevcut teknik kapasitesi ve ekonomik getirisiyle orantısız biçimde aşırı beklenti yaratmasına verilen isimdir.

Benzer bir süreç 1990’ların sonundaki dot.com balonunda yaşanmış, internet gerçek ve kalıcı bir teknoloji olmasına rağmen, internetle bağlantılı her girişimin başarılı olacağı varsayımı ciddi bir piyasa çöküşüne yol açmıştır.

Yapay zeka balonu tartışması da, yapay zeka teknolojisinin kendisinden çok, onun etrafında üretilen abartılı beklentilere ve şişirilmiş ekonomik değere odaklanıyor.

Analistler ChatGPT ve diğer yapay zeka ürünlerinin de benzer bir süreçten geçtiğini düşünüyor.

OPENAI ZARAR EDİYOR

BBC’ye konuşan yapay zeka uzmanı Henry Ajder, OpenAI’nin reklam gelirini deneme kararının sürpriz olmadığını söyledi.

Ajder, şu ifadeleri kullandı:

“OpenAI son yıllarda kullanıcı sayısı açısından muazzam bir büyüme yaşadı ama hâlâ yatırımcı parasını yakıyor; kâr eden bir şirket değil. Dolayısıyla kâra geçebilmek için, standart ücretli aboneliklerin dışında başka gelir kaynakları bulmak zorunda. Birçok yazılım şirketi için reklam, güvenilir bir gelir kaynağıdır.”

Financial Times’ın haberine göre OpenAI, 2025’in ilk altı ayında yaklaşık 8 milyar dolar zarar etti.

800 milyon kullanıcısının yalnızca %5’i ücretli abone durumunda olan ChatGPT’nin halihazırda ABD’de aylık 20 dolar olan Plus ve 200 dolar olan Pro abonelikleri bulunuyor.

OpenAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu ancak zamanla ticari bir yapıya büründü.

Şirketin CEO’su Sam Altman, daha önce yaptığı bir açıklamada reklamlardan nefret ettiğini ve ‘son çare’ olarak gördüğünü söylemişti.