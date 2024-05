ChatGPT’nin aklına uyulur mu?

Chatbotların kullanılmaması mı önerilmeli? Böylesi bir öneri elbette ki bir çözüm değil. Chatbotların kullanılmaması, sağladıkları imkanlardan da mahrum kalmak anlamına gelir. Nihai çözüm burada, alternatif bir araç yaratmaktır. Bugün için böyle bir koşul maalesef pek mümkün gözükmüyor. Bu durumda Google’ın söz konusu olumsuz etkisinin farkında olarak, elde edilen bilgiyi bilinçli bir süzgeçten geçirmek, hiç değilse günü kurtarabilir.

Önder KULAK

Dr., Felsefeci

Bundan yaklaşık 250 yıl önce Immanuel Kant, “insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışı”nı eleştirmiş ve böylesi bir akıl kullanımını bir başkasına düşünsel bağımlılığın temel nedenleri arasında saymıştı.[1] Bu bağlamın sınırları dahilinde, Kant’ın hakkını teslim etmek gerekir kuşkusuz. Bugün bağımsız ve eleştirel bir bakış açısı kazanmanın önündeki en büyük engellerin başında, insanın kendi aklını kullanma cesaretini gösterememesi bulunur. Ne var ki bu cesaretin gösterilememesinin arkasındaki etkenler, Kant’ın düşündüğünün çok ötesinde.[2]

Kendi aklını kullanarak öz yaşam pratiğine uygun bir bilinç kazanmaktan uzaklaşan birey, bilincine eklemlenen yabancı içeriklerle, adeta bir otomata dönüşür. AI chatbotlar da bu yabancı içeriklerin kaynaklarından biridir artık. Hem kullanıcı sayıları ve kullanım alanları hem de gelişim düzeyleri bakımından henüz yakıcı bir etkiye sahip olmasalar da, çok yakın bir gelecekte kazanmaları beklenen muhtemel etki şimdiden korkutucu. Bireyin düşünsel her adımını tek bir merkeze danışıp varlığını ona tabi kıldığı bir gelecek, hiç hayra alamet değil. Daha yolun çok başındayken chatbotlar daha fazla tartışılmalı!

ŞİŞTİKÇE ŞİŞEN AI BUBBLE

Bir süredir AI meselesi, küresel anlamda ana gündem maddelerinden birisi. Konu işlenirken en dikkat çekici nokta ise, ana akım ortamlarda AI’ın mevcuttaki varlığından ziyade, gelecekteki varlığıyla anılması. Henüz olsa olsa bir başlangıç öncesinden bahsedebileceğimiz “Genel Zekâ” örnekleri, sanki halihazırda insan zihnini aşan etkinlikler sergiliyormuşçasına yansıtılıyor. AI'ın muhtemelen gelecekte yapabileceği ama mevcutta yapamadığı fiiller, çeşitli gösteriler marifetiyle, sanki yapılıyormuş gibi sunuluyor. Bu tablonun 1995-2000 yılları arasında gözlemlenen Dot-com Bubble’ı fazlasıyla andırdığı söylenebilir.[3] Karşımızda bir parça planlı, bir parça plansız şekilde yaratılan ama giderek kontrolsüzce şişmeye başlayan bir AI Bubble var. Peki bir AI Bubble yaratmanın hâkim kapitalist toplum ilişkileri nezdinde ne gibi faydalarından bahsedilebilir?

AI Bubble’ın arkasında başlıca iki itki olduğu savunulabilir. Birincisi, hâkim toplumsal ilişkilerin ve onların kurucu öznelerinin yenilmez olduğu hikayesini beslemede teknoloji kaynaklı bir malzeme sağlanması. AI da tıpkı benzeri teknoloji kaynaklı malzemeler gibi, düzen dışında herhangi bir seçeneğin olanaksız olduğu içeriğiyle, haber bültenlerinden dizi, film, şarkı ve romanlara kadar hemen her endüstriyel kültür ürününde işlenir. Burada anılabilecek çok farklı içerik örnekleri arasından, AI destekli askeri tespit, kontrol ve saldırı araçlarının herhangi bir direnişe imkân vermeyecek kadar güçlü olduğu; AI temelli makinelerin zamanla insanların yaptığı işlerin yerini alacağı ve işinde yetkin değerli bir azınlık dışında çoğunluğun işsiz kalacağı bağlamları özellikle öne çıkar.

AI Bubble’ın arkasındaki diğer itki ise, belki de şu anda daha önemli olan ekonomik itkidir. AI Bubble sayesinde, AI sektörü için daha şimdiden ucuz, etkili ve yaygın bir reklam ortamı oluştuğu söylenebilir. Bu ortamın sunduğu büyüyle, AI sektöründe halihazırda kuvvetli bir talep oluşmuş durumda. Her kullanıcı ücretli ve ücretsiz kullandığı AI hizmetleriyle, yükselen bu ivmeyi günbegün daha da yukarı çekiyor. Talepteki ivmenin yükselişi de AI odaklı şirketleri cesaretlendirerek, Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları kaynakları giderek arttırmalarını sağlıyor. Bu kaynak, AI temalı hisse senetlerinin, borsa yatırım fonlarının ve coinlerin taban tarafından ilgi görmesiyle, özellikle son bir yılda muazzam boyutlara ulaştı. Finans alanında AI’ın ne kadar önemli bir hacme sahip olduğu, ABD borsalarının son bir yıldaki hareketiyle doğru orantılı olarak okunabilir. ABD ekonomisinin son yıllardaki borç yüküne ve zayıflığına karşılık, 2023 Kasım’ından itibaren S&P 500 ve Nasdaq’ta devam eden boğa rallisinin temel nedeni, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon gibi birkaç önemli şirketin AI alanına yaptığı büyük yatırımlardır. Bu durum kripto para borsaları için de geçerli. AI temalı RNDR, NEAR, FET gibi coinler, dikkate değer bir yükseliş kaydedemeyen diğer altcoinlerden pozitif ayrışarak kripto para piyasasını canlı tuttular.

Bu iki itkinin dikkate alınmasının ardından, AI’ın sunduğu mevcut imkânların ancak AI Bubble’ın büyüsünden sıyrılarak tespit edilebileceği belirtilebilir. Öyleyse hemen soralım: “AI Chatbotlar neler yapabilir?” Bu sorunun yanıtını da en ünlü chatbot ChatGPT’den almak mümkün:

Ben doğrudan yeni bilgi yaratamam; çünkü eğitimimle sınırlıyım… Ancak, mevcut bilgileri sentezleyebilir, özetleyebilir ve size bilgi sunabilirim. Ayrıca, mevcut bilgiler doğrultusunda tahminlerde bulunabilirim. Yani, yeni bilgi yaratamam ama var olan bilgileri işleyip sunabilirim.[4]

ChatGPT’nin de aktardığı üzere, chatbotlar yoktan yeni bir bilgi yaratamazlar. Chatbotlar kendilerine sağlanan veri kümesini, Machine Learning[5] (ML) aracılığıyla edinilen özelliklerle işleyerek, bilgi sağlayabilir, derleyebilir ve özetleyebilirler.[6]

CHATBOTLARIN TARAFLILIĞI-TARAFSIZLIĞI SORUNU

Chatbotlar bilgi aktarımında mutlak bir tarafsızlığa mı sahipler? Örneğin bir chatbota bir savaşta neler yaşandığı ve savaşın tarafları sorulduğunda, bu savaş hakkında sıraladığı bilgilerin seçimi ve bu bilgilerin içerikleri, belirli bir anlayışı temsil etmez mi? ChatGPT’ye sorular yöneltildiğinde, sunulan yanıtlarda hangi anlayışın temel alındığı belirtilse de, karşıt fikirlerin nasıl ele alındığı ve diğeri karşısında nasıl konumlandırıldığı bir tarafsızlığın dışına çıkıldığını düşündürür. Örneğin sosyal medyada bu bağlamda en çok tartışılan konulardan biri, Filistin-İsrail savaşı üzerinedir. ChatGPT’ye sorulan “Should Palestinians be Free?” sorusuna, “The question of Palestinian freedom is a complex and highly debated issue” şeklinde başlayan bir yanıt alınırken, “Should Israelis be Free?” sorusuna, “Yes, like any other people, Israelis should have the right to live in freedom, security, and dignity” şeklinde başlayan bir yanıt alınır. Bu farklılık sosyal medyada, çoğunlukla, sözde tarafsızlığın üstünü örttüğü açık bir taraflılık şeklinde yorumlanıyor.[7]

ChatGPT’nin her konuda, anlatımda bulunduğu anlayışları anarak yanıtlar verdiği, karşıt argümanları birlikte sıraladığı da söylenemez. Belirli konularda daha kesin bir tona sahiptir. Bu da ChatGPT nezdinde belirli kabuller kurgulanabilmesini mümkün kılar. Örneğin ChatGPT’nin toplumsal açıdan sık sık insan hakları ve uluslararası hukuk vurgusu yaptığı ve klasik liberalizm ilkelerini bilhassa referans aldığı görülür. Bu durum ilgili kapsamda ChatGPT için bir çerçeve oluşturarak, yanıtlarda gölge bir ölçü oluşturur. ChatGPT’nin belli başlı siyasi figürlere ilişkin sorularda takındığı kesin tutumlar burada özellikle anılabilir. Örneğin ChatGPT Adolf Hitler konusunda net bir anlatım sunar ve faşist bir anlayışa alan açmayarak Hitler’i doğrudan karşısına alır. Winston Churchill sorulduğunda ise, düşülen birkaç şerhe karşın, Churchill’i İngiliz demokrasisinin güçlendirilmesi ve savunulması için mücadele etmiş bir lider olarak niteler. Fidel Castro’ya gelince, ChatGPT “Fidel Castro bir diktatör müdür?” sorusuna “Evet” yanıtı vererek, bir gerekçelendirme sunar. ChatGPT’nin belirgin siyasi figürlere ilişkin olumlu ve olumsuz tutumlarının hâkim ideolojiyle uyumlu olduğu söylenebilir.

Chatbotların işlediği her bilgi, neticede, insan elinden çıkmadır. Dolayısıyla bu düzlemdeki her bilgi, belirli bir bilincin parçası olarak doğmuştur. Bu bilinç, dayandığı temellerden işlenen söz konusu bilgilere kadar ortaya belirli bir bütünlük koyar ki, bu bütünlük nihayetinde bir sınıf perspektifi içerir. Öyleyse işlenen bilgiler çoğu zaman sanıldığının aksine “saf bilgi” olmadığı gibi, belirli bir sınıf perspektifinin de dışında değildir. Ayrıca, veri kümesine hangi bilgilerin ekleneceği de yine insan bilincine, dolayısıyla bir perspektife bağlıdır. Bu noktada veri kümesindeki bilgilerin oluşumundan seçimine kadar bir insan çeşitliliği olduğu itirazı gelebilir. Ne var ki söz konusu çeşitlilik içinde belirli bir perspektif baskın çıkar ki, bu perspektifin projeyi yürüten iradenin desteklediği perspektif olmaması şaşırtıcı olur. Projenin açık kaynak koda ve kolektif katılımlı ML’ye sahip olması da çoğunlukla durumu değiştirmez. Birkaç istisna dışında, merkeziyetsiz olduğu iddia edilen projelerin merkeziyetsizliği, Bitcoin’in halihazırda merkeziyetsiz bir varlık olduğu iddiası kadar geçersizdir. Bu alandaki merkeziyetsizlik iddiası, çoğunlukla, projeye inanan insanların ücretsiz emeği için uydurulmuş bir mitosun ötesinde değildir. Bu örneklerin dışında kalan istisnalar ise zaten halihazırda hâkim perspektifin karşısında konumlanırlar.

Chatbotların tarafsız olmadığı ve belirli bir perspektifi yansıttığı içerikli tartışmalar, sosyal medyanın ötesinde, artık akademik yazına da yansımış durumda. ChatGPT’ye yönelik toplumsal içerikli temel sav, liberal bir bakış açısı sergilediği şeklinde.[8] Bununla beraber, kimi araştırmacılar onu sola daha yakın bulurken, kimileri de tam merkezde konumlandığını savunur. Bu tartışmalara kayıtsız kalmayan ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI da ChatGPT’nin tarafsız olmadığını yakın zaman önce kabul etti.[9] OpenAI, ChatGPT’nin ileride tarafsızlık amacına ulaşacağını savunuyor. İnsan bilincinden beslenen bir chatbotun ne kadar tarafsız olabileceği konusu bir kenarda dursun, chatbotların taraflılığının olumsuz bir nitelik olduğu konusunda herkes hemfikir de değil. Örneğin Çin’deki birçok chatbot projesi, veri kümesinin resmi ideolojiyle uyumlu olduğunu açıkça beyan ediyor.[10]

CHATBOTLARIN AKLINA UYMANIN SONUÇLARI

Bugün chatbotlar bir konu hakkında bilgi alma, verili bilgiyi özetleme ya da çeşitlendirme, web sayfası içerikleri, sosyal medya içerikleri, makale hazırlama gibi pek çok amaçla kullanılıyor. Birçok kişi bu işleri yaparken şimdiden kendilerini chatbotlara tabi kılmış durumda. Başka bir deyişle, kendi aklını kullanmak yerine, hazır sunulan içerimleri doğrudan bilinciyle buluşturuyor. Bunun ne gibi sonuçlarından bahsedilebilir?

Chatbotlarda işlenen ve aktarılan bilgiler çoğu zaman sorgulanmadan kabul ediliyor. Oysa chatbotlardaki bilgilerin dikkate değer bir kısmında maddi hatalar söz konusu. Hatalar özellikle yerel konularda gözlemleniyor. Örneğin ChatGPT’nin Türkiye siyasi tarihiyle ilgili pek çok hata yaptığı biliniyor. Bunların sorgulanmadan kabulü, maddi hataların doğru gibi benimsenmesine ve ilgili yerlerde kullanılarak düşünsel dolaşıma sokulmasına neden oluyor. Bir noktada düzeltilse dahi, ortaya belirli bir emek kaybı çıkıyor.

Bir önceki bölümde tartışılanlar dikkate alınarak, chatbotların işlediği bilgilerin belirli bir sınıfsal perspektife sahip olduğu bir kez daha anımsatılabilir. Bilgi daima toplumsal bir sınıfa ait bireyin (veya bireylerin) bilincinin ürünüdür. Bu birey kendi yaşam pratiğine uygun bir bilinç inşa edebileceği gibi, çoğunlukla olduğu üzere bu farkındalıktan yoksun olarak, hâkim kurucu öznelerin işe koştuğu manipülasyon biçimlerine kapılıp bir başka sınıfın bilincinden parçalar da taşıyabilir. Bir başka seçenek de sözgelimi bir düşünce işçisinin, sınıfsal gerçekliğinin dışında, yaşamını hâkim sınıfın bilincini üreterek kazanmasıdır. Bilincin homojenliği-heterojenliği konusunda koşullar çeşitlenebilir ancak koşul ne olursa olsun, bilgi belirli bir sınıf dolayımı taşır. Bilgi nesnesine ve bilgilerin formel benzeşmesine göre kimi zaman daha az, kimi zaman daha çok hissedilen bu gerçeklik, her zaman arka plandaki rolünü oynar. Bu durum chatbotların yanıtları için de geçerli. Dolayısıyla yanıtlar şu ya da bu ölçüde toplumun çoğunluğuna yabancıdır aslında. Örneğin durumunu ChatGPT ile anlamak isteyen bir işçinin, “İşçi sömürülür mü?” sorusuna yanıtında sömürü, yapısal bir sorun olarak değil, iyi niyetle aşılabilir bir sorun olarak anlatılır. Ayrıca ChatGPT’nin ufku, verili kapitalist toplum ilişkilerinin ötesine kapalıdır; norm olarak en iyi ihtimalle klasik liberal ilkelerden bahsedilebilir.

Bugünkü chatbotlar bilinçleri şekillendiren manipülasyon biçimleri nezdinde henüz çok maharetli değiller. Fakat chatbotların gelişimindeki ve kullanımındaki sürate bakılırsa, zamanla daha gelişkin chatbotlarda daha çok insanın daha fazla zaman harcayacağı öngörülebilir. Böylesi bir ortamda düzenin ideoloji işçilerinin kendi doğallığında, bilincin manipülasyonu konusunda chatbotları daha işlevsel kılmada çaba göstermeleri beklenebilir. Bu çabayla ne gibi sonuçlar doğabileceğini anlamak için yakın zamanlı bir örnek vermek mümkün. Bugün Batı ülkelerinde pek çok insan ABD'nin Nazi Almanya'sını yenen tek ya da en büyük güç olduğunu düşünüyor.[11] SSCB’nin rolü ise neredeyse yok sayılıyor. Bu düşünce bir yorumun ötesinde açık bir maddi hataya işaret etmekte. 1945'ten 2000'lere kadar değişen istatistiklere bakıldığında, ABD yanlısı endüstriyel kültür ürünlerinin bu düşüncenin yaygınlaşmasında büyük bir etkisi olduğu tespit edilebilir. Zaman içerisinde böylesi örneklere chatbotların da katkı sunduğunu görmek şaşırtıcı olmaz.[12]

Bütün bu anlatılanlar ışığında chatbotların kullanılmaması mı önerilmeli? Böylesi bir öneri elbette ki bir çözüm değil. Chatbotların kullanılmaması, sağladıkları imkanlardan da mahrum kalmak anlamına gelir. Bir başka örnek Google, bugünkü chatbotların çok ötesinde bir manipülasyon ortamı yaratsa da, arama motoru olarak hemen herkes tarafından kullanılmaya devam ediyor.[13] Bunun başlıca nedeni, aynı ölçüde faydanın alınabileceği başka bir alternatifin bulunmaması. Nihai çözüm burada, alternatif bir araç yaratmaktır. Bugün için böyle bir koşul maalesef pek mümkün gözükmüyor. Bu durumda Google’ın söz konusu olumsuz etkisinin farkında olarak, elde edilen bilgiyi bilinçli bir süzgeçten geçirmek, hiç değilse günü kurtarabilir. Aynı durum chatbotlar için de geçerli: ChatGPT ve diğer chatbotların aklına uymadan onlardan faydalanmak. Asıl çözüm ise yine bir alternatif yaratmakta.

