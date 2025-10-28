ÇHD, çıplak aramaya dair suç duyurusunda bulundu: Başsavcılık “kovuşturmaya yer yok” dedi

Ankara’da 22 Mart 2025’te gözaltına alınan öğrencilere ilişkin çıplak arama iddialarına dair suç duyurusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, 22 Mart 2025’te gözaltına alınan 7 kadın öğrencinin çıplak aramaya maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Açılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma yürütülmesine yer olmadığı kararını verdi.

ÇHD Ankara Şubesi, gerekçe göstermeden müştekilerin beyanları alınmadan ve yeterli deliller toplanmadan verilen karara tepki gösterdi.

Şubeden yapılan açıklamada “İşkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır” denildi.

"ÇIPLAK ARAMA İŞKENCEDİR!"

ÇHD Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.03.2025’te Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğünde gözaltında tutulan 7 kadın öğrenciye çıplak arama yapıldığını öğrenmemiz akabinde, öncelikle bu durumu duyurmuş ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Açılan soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kovuşturma Yürütülmesine Yer Olmadığına Dair Karar” verilmiştir. Bir gerekçe belirtmeye gerek duyulmadan, müştekilerin beyanları dahi alınmadan, yeterli deliller toplanmadan verilen bu karar ile işkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, işlenen her işkence suçunun cezasız kalmaması için sesimizi daha da yükselteceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Çıplak arama işkencedir! İşkence insanlık suçudur! İşkence suçunda zamanaşımı yoktur!”