ÇHD: İşçiyi yakanlar 1 ay sonra serbest kalacak

EMEK SERVİSİ

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışırken iş kazasında yaralanan, ardından yakılarak öldürülen Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani davasında önceki gün çıkar karara tepkiler sürüyor.

6 yıl boyunca kaçak maden ocağını işleten patronlar ile diğer sanıkların aldığı ödül gibi cezalara bir eleştiri de Çağdaş Hukukçular Derneği'nden (ÇHD) geldi. ÇHD tarafından "Verilen karar kabul edilemez" denilerek yapılan açıklamada, "Cinayete ilişkin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama süreci 11 Nisan 2025 tarihinde görülen 6. celsede; Nourtani’nin yakılarak öldürüldüğüne işaret eden rapor görmezden gelinerek, cinayete ilişkin yeterli araştırma yapılmaksızın cezasızlık ile sonuçlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı. En yüksek cezayı alan sanığın kapalı ceza infaz kurumunda geçireceği toplam sürenin sadece 1 ay olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Ocağın kaçak olduğunun anlaşılmaması için Nourtani’yi hastaneye götürmeyip ölüme terk eden, dahası bedenini yakarak yok etmeye çalışan sanıkların davranışları basit bir ihmal olarak değerlendirilmiş, canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılması gereken sanıklar adeta ödüllendirilmiştir. Soma, Ermenek, Amasra ve daha onlarca örneğini gördüğümüz “ruhsatlı” maden ocaklarında dahi işçi güvenliği için gerekli önlemler alınmadan ve denetimler yapılmadan işçilerin çalıştırılması nedeniyle yaşanan katliamlarda yüzlerce işçi hayatını kaybetmişken; hiçbir iş güvenliği tedbirinin olmadığı kaçak ocaklarda çalışmak zorunda kalan işçiler, hastaneye dahi götürülmeden ölüme terk edilmekte, ocaktan yaralı olarak çıkarılan işçiler yakılarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Kaza değil katliam, kader değil cinayet!"