ÇHD'nin X hesabı, iktidarın talebiyle erişime engellendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), X hesaplarının erişime engellendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformu X’teki pek çok hesaba erişim engeli getirilmişti.

ÇHD de genel merkez hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ÇHD'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Genel Merkez hesabımız @chdgenelmerkez dayanağını henüz öğrenemediğimiz ‘hükümet talebi’ ile erişime engellenmiştir. Ne sokakta ne sosyal medyada susmadık, susmayacağız! Tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı hesabımızı takip etmeye çağırıyoruz. Vardık, varız, var olacağız!”