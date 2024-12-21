ÇHD: ''Şişhane’de yapılmak istenen eylemde yakalanan 59 kişiden 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi''

ÇHD İstanbul Şubesi’nin sosyal medya hesabından, Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapmak istenen eyleme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Katledilen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için Şişhane’de yapılmak istenen eylemde 59 kişi hakkında yakalama uygulandı. 45 kişi emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılmaya başlandı. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, yarın savcılığa çıkartılacaklar" denildi.