ÇHD’li avukatlar derhal serbest bırakılmalıdır

Haber Merkezi

Savunmaya Özgürlük Platformu, 2 Temmuz’da İstanbul’da gözaltına alınan ÇHD üyesi avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu için açıklama yaptı. Avukatların ifadeye çağrılmadan evleri basılarak gözaltına alınmasına tepki gösteren platform, yaşanılan durumun hukuksuz olduğuna dikkat çekti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan avukat Murat Yılmaz hukuki sürecinin takipçisi olduklarını vurguladı. Yılmaz, “Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.