Check-in nedir? Online check-in nasıl yapılır?

Havayolu seyahatlari, yolcular için genellikle check-in gibi birçok işlemi yapmayı beraberinde getirir.

Uçak seyahatlerinde yolcular için önemli bir adım olan check-in işlemi hakkında bilgiler şöyle:

CHECK-İN NEDEN YAPILIR?

Check-in işlemi, havayolu şirketine 'uçağa bineceğim' demektir. Sefer saatinizden önce check-in işlemi yapmanız, seyahatinizde size birçok kolaylık sağlar. Check-in işlemi yapan yolcular havaalanında daha az ve zahmetsiz vakit geçirir.

Check-in işlemlerini havaalanında ve online olarak da yapabilirsiniz. Online check-in işlemleri genellikle seyahat saatinizden 24-48 saat arası başlar. Check-in işlemi sırasında yolcular koltuk seçme ve diğer ek hizmetleri seçebilirler.

Havalimanında check-in işlemi yapacak kişiler havalimanına iç hatlar için 2, dış hatlar için 3 saat öncesinden ilgili havayolu şirketinin kontuarlarına gitmeliler.

Check-in işlemi yapmayanlar için havayolu seyahatleri bazı sıkıntılar içerebilir. Bazı havayolu şirketleri check-in yapmayan yolcuları uçağa almayabilmektedir. Bu yüzden hem işinizi garantiye almak, hem de check-in'in sağladığı rahatlıktan faydalanmak için mutlaka check-in işlemini yapmanız gerekir.

ONLİNE CHECK İN NASIL YAPILIR?

Birçok havayolu şirketi online check-in yapmaya imkan vermektedir. Check-in işlemleri genellikle 24-48 saat önce yolcuların hizmetine sunulur. Buna karşın bazı havalimanlarına özgü olarak online check-in işlemleri yapılamayabiliyor. Örneğin Pegasus havayollarının Adıyaman Havalimanı için online check-in hizmeti yok.

Check-in yapmak için bileti aldığınız havayolu şirketinin web sitesine girmeniz, 'online check-in' bölümüne tıklamanız gerekiyor. Burada yolcunun adı-soyadı ve bilet rezervasyon kodu (PNR) kısımlarını doldurmanız gerekiyor. Doldurduğunuzda check-in işleminizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

BİNİŞ KARTI NEREDE BASILIR?

Online check-in yaptığınız takdirde biniş kartınızı (boarding pass) ilgili havayolu şirketinin kiosk'larında ya da kontuarlarında bastırabilirsiniz. Kiosklarda bastırmanız size zaman kazandıracaktır çünkü kontuarlarda ciddi sıralara girmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca, online check-in yaptığınızda telefonunuza gelecek bir pdf de mobil biniş kartınız olacaktır. Buradaki qr kodu okuyarak, kağıt olarak biniş kartı bastırmanıza gerek kalmadan (kabin dışı verilecek bagajınız yoksa) direkt kapıya giderek oradaki görevliye qr kodunu okutabilirsiniz.

CHECK-İN ÜCRETLİ Mİ?

Check-in işlemleri online olarak yapıldığında ücretsizdir. Havalimanında yapacağınız check-in işlemleri için ise bazı havayolu şirketleri sizden ücret isteyebilmektedir. Genellikle yurtdışı havayolu firmalarında bu tutar kişi başına 5-10 euro arasında değişmektedir.