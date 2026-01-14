Chelsea-Arsenal maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Chelsea-Arsenal muhtemel 11'ler

İngiltere futbolunun en prestijli derbilerinden biri bu kez İngiltere Lig Kupası yarı finali kapsamında sahne alıyor. Chelsea-Arsenal maçı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri büyük merak konusu oldu. İşte Londra derbisine dair tüm ayrıntılar…

CHELSEA-ARSENAL İNGİLTERE LİG KUPASI YARI FİNAL HEYECANI

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge’de oynanacak dev mücadele, iki ekip için de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ligde adım adım şampiyonluğa yürüyen Mikel Arteta’nın öğrencileri, kupada da finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor. Chelsea ise Rosenior yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı ve taraftarı önünde güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Arsenal İngiltere Lig Kupası yarı final maçı, Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen Londra derbisi, gece saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda? sorusu da yanıt buldu. İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesi, EXXEN platformu üzerinden canlı yayın ile izlenebilecek.

CHELSEA-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri de netleşti. Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar, mücadelenin temposunu ve sonucunu doğrudan etkileyecek.

Chelsea Muhtemel 11

Sanchez

Chalobah

Gusto

Adarabioyo

Cucurella

Caicedo

Santos

Fernandez

Neto

Palmer

Delap

Arsenal Muhtemel 11

Raya

Saliba

Gabriel

Hincapie

Timber

Odegaard

Zubimendi

Rice

Saka

Trossard

Gyökeres

DERBİDE GÖZLER YILDIZ İSİMLERDE

Chelsea cephesinde Palmer ve Fernandez, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacak. Arsenal’de ise Saka, Odegaard ve Gyökeres, takımın skor yükünü taşıması beklenen isimler arasında bulunuyor.

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman oynanacak?

Chelsea-Arsenal İngiltere Lig Kupası yarı final maçı bu akşam oynanacak.

Chelsea-Arsenal maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak.

Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda?

Dev derbi EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Chelsea-Arsenal maçı nerede oynanacak?

İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesi Stamford Bridge’de oynanacak.

Chelsea-Arsenal muhtemel 11’ler belli oldu mu?

Evet, iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri açıklandı.