Chelsea'de Maresca dönemi sona erdi

Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada Maresca'ya özellikle iki uluslararası kupa nedeniyle teşekkür edilirken takımın 4 kulvarda yarıştığı ve hedefleri için değişimin gerekli olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

45 yaşındaki İtalyan teknik direktör Chelsea kariyerine geçen sezonun başında başlamıştı. Geldiğinde istikrarsız bir takım ve aşırı bir geniş kadroya karşı ilk sezonunda beklentilerin üzerine çıkan bir performas sergileyen Enzo Maresca'nın ekibi Premier Lig'i 4'üncü sırada tamamlamıştı.

Maresca öncülüğündeki Chelsea UEFA Konferans Kupası'nı müzesini götürmüş, yaz döneminde de ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi finalde 3-0 yenerek kazanmıştı.

Sezona da iyi başlayan Londra ekibi son haftalarda düşüşteydi. Premier Lig'de 19 maçta 8 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet elde eden Chelsea, 30 puanla 5'inci sırada bulunuyor.