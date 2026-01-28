Giriş / Abone Ol
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan tecrübeli futbolcu Sterling'in sözleşmesi feshedildi.

Spor
  • 28.01.2026 21:17
  • Giriş: 28.01.2026 21:17
  • Güncelleme: 28.01.2026 21:19
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Raheem Sterling Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.

