Chelsea, Federasyon Kupası'nda 4 golle kazanarak 4. tura yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, sahasında Preston North End'i 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 3. tur maçında Premier Lig ekibi Chelsea ile Championship takımlarından Preston North End karşılaştı.

"Maviler", Armando Broja'nın 58, Thiago Silva'nın 66, Raheem Sterling'in 69 ve Enzo Fernandez'in 85. dakikada attığı gollerle 4-0 galip gelerek tur atladı.

Günün diğer maçlarında Coventry, Ipswich Town, Maidstone United, Leicester City, Newcastle United, Blackburn Rovers, Sheffield United, Bournemouth, Southampton, Plymouth, Watford, Brighton, Aston Villa, Swansea City ve Sheffield Wednesday, 4. tura kalan takımlar oldu.