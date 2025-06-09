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Chelsea, Mamadou Sarr'ı transfer etti

Chelsea, Strasbourg'dan 19 yaşındaki stoper Mamadou Sarr'ı 2033'e kadar renklerine bağladı. İngiliz basınına göre transferin bedeli bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avro oldu.

Spor
  • 09.06.2025 15:38
  • Giriş: 09.06.2025 15:38
  • Güncelleme: 09.06.2025 15:40
Kaynak: AA
Chelsea, Mamadou Sarr'ı transfer etti
Foto: Depophotos

ingiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa temsilcisi Strasbourg'dan Senegal asıllı Fransız futbolcu Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı.

Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki stoperle 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla yaklaşık 15 milyon avro bonservisle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Olimpik Lyon'da başlayan Sarr, geçen sezon başında Strasbourg'a transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezon Strasbourg formasıyla 28 maça çıktı.

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