Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Championship'te Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Enzo Maresca oldu.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü, bir alt ligde Leicester City'i şampiyon yaparak yeniden Premier Lig'e çıkaran Enzo Maresca oldu.

Gazeteci Fabrizio Romano, Londra ekibinin Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.

Öte yandan Chelsea, Leicester ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Maresca için tazminat ödeyecek.

🚨🔵 Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach, here we go!



❗️ Understand the agreement is now done on contract valid until June 2029, five year deal.



It will also include an option to extend until June 2030.#CFC, set to pay compensation fee to Leicester. pic.twitter.com/o8CsGF9Jcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

Ascoli, Sevilla, West Ham, Manchester City'de antrenör pozisyonunda görev yapan 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Vincenzo Montella, Manuel Pellegrini ve Pep Guardiola'nın yardımcılıklarını da yapmıştı.

Maresca daha önce Manchester City'nin 23 yaş altı takımı ile Parma'yı da çalıştırmıştı. Maresca, Leicerster'ın başına geçmeden önce Guardiola'nın yardımcısıydı.

Chelsea, geçtiğimiz yıl Premier Lig'i 63 puanla 6'ncı sırada tamamlamış ancak Manchester United'ın FA Cup finalinde Manchester City'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanamamıştı.