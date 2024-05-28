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Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Championship'te Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Enzo Maresca oldu.

Spor
  • 28.05.2024 17:17
  • Giriş: 28.05.2024 17:17
  • Güncelleme: 28.05.2024 17:27
Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü, bir alt ligde Leicester City'i şampiyon yaparak yeniden Premier Lig'e çıkaran Enzo Maresca oldu. 

Gazeteci Fabrizio Romano, Londra ekibinin Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.

Öte yandan Chelsea, Leicester ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Maresca için tazminat ödeyecek. 

Ascoli, Sevilla, West Ham, Manchester City'de antrenör pozisyonunda görev yapan 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Vincenzo Montella, Manuel Pellegrini ve Pep Guardiola'nın yardımcılıklarını da yapmıştı. 

Maresca daha önce Manchester City'nin 23 yaş altı takımı ile Parma'yı da çalıştırmıştı. Maresca, Leicerster'ın başına geçmeden önce Guardiola'nın yardımcısıydı. 

Chelsea, geçtiğimiz yıl Premier Lig'i 63 puanla 6'ncı sırada tamamlamış ancak Manchester United'ın FA Cup finalinde Manchester City'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanamamıştı.

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