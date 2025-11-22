Chelsea yarıştan kopmuyor: Burnley deplasmanında iki gollü galibiyet

Premier Lig'de 12'nci hafta Burnley-Chelsea maçıyla başladı. Küme düşme hattında yer alan Burnley'nin Chelsea'yi konuk ettiği maç 2-0 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Pedro Neto ve Enzo Fernandez kaydetti.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Chelsea, puanını 23'e yükselterek Arsenal'a olan takibini sürdürdü. Burnley ise 10 puanda kaldı. Chelsea haftaya derbide evinde Arsenal'i konuk edecek. Londra ekibi bu maçı kazandığı takdirde şampiyonluk yarışında "Ben de varım" mesajı verecek.

Öte yandan Premier Lig'de 18.00'de başlayacak maçlar şu şekilde: Wolverhampton-Crystal Palace, Bournemouth-West Ham United, Liverpool-Nottingham Forest, Fulham-Sunderland, Brighton&Hove Albion-Brentford. Günün son maçında ise Manchester City evinde Newcastle United'ı konuk edecek.